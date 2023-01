Volgens een enquête die werd uitgevoerd voor occasionplatform Autoscout24.nl is slechts een klein deel van de Nederlandse occasionkopers te porren voor een tweedehands elektrische auto's. Nog veel minder mensen zijn in voor een nieuwe EV. Dat matcht niet helemaal met de plannen van de overheid ...

De Nederlandse regering wil dat er vanaf 2030 alleen nog uitstootvrije nieuwe auto's worden verkocht. Voor de meeste mensen is een nieuwe auto sowieso al te duur, laat staat een elektrische. Met uitzondering van de MG4 Electric, is er voor 30.000 euro immers nauwelijks een elektrische auto met een fatsoenlijke actieradius te koop. Om consumenten een duwtje in de EV-richting te geven, heeft de overheid de SEPP (subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren) in het leven geroepen. Bij de aanschaf of private lease van een nieuwe EV kun je aanspraak maken op een tegemoetkoming van 2950 euro. Maar die geldt alleen voor auto's die nieuw niet meer dan 45.000 euro hebben gekost.

Hoeveel mensen willen een tweedehands elektrische auto?



En tweedehands elektrische auto's dan? Die zijn inderdaad bereikbaarder en ook daarvoor kun je subsidie krijgen: 2000 euro om precies te zijn. Maar ondanks vrij lange garanties op het accupakket - meestal 8 jaar - zitten particulieren nog niet te springen om een elektrische occasion aan te schaffen. Volgens Autoscout24.nl ziet slechts 13 procent het wel zitten. Dat betekent dat 87 procent er nog niet klaar voor is.

Van de redenen die mensen aandroegen om wél een tweedehands EV te overwegen, stonden er vier bovenaan*:

1. Elektrische auto’s zijn beter voor het milieu (40,6%)

2. Elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig (26,5%)

3. Bij de aanschaf van een elektrische auto kan ik subsidie krijgen (25,0%)

4. Fluctuerende brandstofprijzen (19,6%)

Tweedehands Tesla Model 3 populair



Hoewel het milieuargument aan kop gaat, spelen financiële overwegingen eveneens een belangrijke rol. Aan de andere kant zoeken mensen volgens Autoscout24.nl veel naar tweedehands Tesla's: “Vooral op de Tesla Model S en Tesla Model 3 wordt veel gezocht. Het is niet gek dat de tweedehands elektrische auto’s zo’n vlucht nemen. Ook automobilisten zijn zich steeds bewuster van de impact van rijden op het klimaat. Daarnaast vraagt een elektrische auto vaak minder om onderhoud. En ook de SEPP-subsidie die weer beschikbaar komt, stimuleert automobilisten om over te stappen op elektrisch. Met de lange levertijd van nieuwe elektrische auto's zien steeds meer mensen een elektrische occasion als een serieuze optie.”

87 procent wil géén tweedehands EV



Klinkt allemaal interessant, maar Tesla's komen helaas niet in aanmerking voor subsidie. Nieuw niet én gebruikt niet. Daarvoor zijn/waren ze nieuw simpelweg te duur. En dat tweedehands elektrische auto's 'een vlucht nemen' vinden wij wel erg rooskleurig voorgesteld. We willen niet zeggen dat 13 procent een marginaal aandeel van de occasionkopers is, maar het percentage mensen dat géén tweedehands EV blieft, vormt nog altijd een overgrote meerderheid.



Bij nieuwe auto's ziet het er volgens Autoscout24.nl nog minder rooskleurig uit voor elektrische auto's. Van de geënquêteerden wil maar 5 procent een nieuwe elektrische auto aanschaffen, en slechts 4 procent zegt een elektrische auto te willen leasen. Die cijfers verschillen nogal met het aandeel van ruim 20 procent van EV's in de verkoopcijfers over 2022 ... Maar goed, de voordelen van elektrisch rijden worden ook steeds minder. De bijtellingsvoorwaarden zijn strenger (tot 30.000 16 procent, daarboven 22 procent)en de wegenbelasting voor EV's ligt eveneens op de loer.



Actieradius belangrijkste selectiecriterium elektrische auto

Bij de aankoop van een EV letten Nederlanders vooral op de actieradius (70%), aldus het onderzoek. Maar ook het aanbod (66%) is van belang, evenals de laadsnelheid (62%). Bij elektrische auto's zijn de rij- en merkbeleving niet van doorslaggevend belang; voor slechts 50 procent van de ondervraagden geeft aan dat het merk een rol speelt voor de aankoop van een EV.

* Meerdere antwoorden mogelijk, vandaar dat de totalen boven de 100 procent uitkomen.