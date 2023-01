MG4 Electric Standard: 3 voordelen, 3 nadelen

De prijs is hét verkoopargument van de MG4 Electric Standard. Welke voordelen en nadelen biedt de elektrische MG nog meer?

Voordeel 1: die prijs van de MG4, DIE PRIJS!

27.835 euro voor een elektrische middenklasser, inclusief aankoopsubsidie van de Nederlandse overheid, is echt een koopje. Zelfs concurrenten uit het C-segment op benzine zijn bijna allemaal duurder. Ook zonder deze subsidie is de MG4 Electric Standard relatief betaalbaar. Dan kost-ie zowel in Nederland als België 30.790 euro. En dan krijg je ook nog zeven jaar fabrieksgarantie.



Bekijk je vervolgens de prijslijst van de Volkswagen ID.3, dan verslik je je in je zondagse cappuccino. Die kost minstens 45.990 euro, al krijg je een iets groter accupakket van 58 kWh (MG: 51 kWh). Ook een Renault Megane E-Tech Electric is met zijn prijs van 37.590 euro (en een kleinere batterij van 40 kWh) flink duurder dan de MG4.



Voordeel 2: ruimte en comfort

Op het gebied van comfort en ergonomie hoef je MG niets wijs te maken. We zijn blij verrast door de comfortabele onderstelafstemming. Op bijna Franse wijze, worden hobbels in de weg gladgestreken. Ook op de materiaalkwaliteit en de afwerking van het minimalistische dashboard is weinig af te dingen.



MG wijst vol trots op het compacte en lichte accupakket, dat in de bodem van de auto verstopt ligt en dunner is dan een blikje cola. Daardoor is de MG4 een ruime auto, ook achterin. Voor een elektrische middenklasser is een gewicht van 1655 kilo bovendien keurig. Wie er nog aan twijfelde, de tijd van goedkope Chinese rommel ligt ver achter ons.



Voordeel 3: uitrusting MG4 Electric is compleet

Voor een basismodel is de veiligheidsuitrusting zeer compleet, want zelfs de MG4-instapper beschikt over adaptieve cruisecontrol met file-assistent, verkeersbordherkenning, intelligente koplampen (die automatisch dimmen voor tegenliggers) en een spoorassistent. Verder heeft-ie sleutelloze toegang en ontbreekt een startknop. Simpelweg de draaiknop op de middentunnel in D zetten en je kunt vertrekken. Tot slot is led-verlichting voor en achter standaard. Hulde!



Nadeel 1: windgeruis? Orkaangeweld!

Een beetje windgeruis is niet erg. Zeker bij elektrische auto’s met hun fluisterstille motor, vallen andere geluiden nu eenmaal eerder op. Maar je bij de MG4 Electric lijkt het zelfs bij een vriendelijk winterbriesje alsof een orkaan langs raast. Vooral rond de voorruit gaat het er het stormachtig aan toe.

Nadeel 2: priegelschermpje

MG lijkt het aanraakscherm bij Kabouter Plop besteld te hebben. Daardoor is het een hele uitdaging om op het juiste icoon te drukken, als je niet heel slanke pianovingers hebt. Dat is jammer, want bijna alle belangrijke functies bedien je via het scherm, met zijn stortvloed aan icoontjes.

Extra hinderlijk is dat het touchscreen alleen reageert als je hard drukt. Fysieke knoppen zijn er alleen voor basics als het volume en de alarmlichten. Het gepriegel op het scherm is niet alleen onhandig, maar zelfs gevaarlijk. Tijdens het rijden kun je je blik niet op de weg houden.

Nadeel 3: schaamdeksels en geen navigatiesysteem

Een elektrische auto moet de bestuurder zoveel mogelijk geruststellen: haal je op je acculading de eindbestemming? Waar kun je onderweg laden en is die laadpaal vrij? De lage prijs van de MG4 Electric wreekt zich hier, want de basisversie heeft geen navigatiesysteem. Openbare laadpalen, zul je via Google moeten zoeken als je je telefoon aan het beeldscherm hebt gekoppeld.



Ook aan het uiterlijk kan iedereen zien dat er een knieperd in je schuilt, want de MG4 Electric Standard heeft stalen wielen in plaats van lichtmetaal.