Deze 7 automodellen moeten in 2023 het veld ruimen

De meesten van ons beginnen vol goede moed aan het nieuwe jaar. Voor de volgende 7 automodellen liggen de zaken anders. Ze verdwijnen in 2023 om vervolgens nooit meer terug te keren en beginnen met frisse tegenzin aan het nieuwe jaar.

1: Ford Fiesta

In september 2021 stuurt Ford een persbericht uit over de nieuwe Ford Fiesta. De kop boven dit persbericht luidt: zelfverzekerd, geëlektrificeerd, verbonden en klaar voor de toekomst. Die toekomst heeft niet lang mogen duren, want in 2023 is het over en uit voor de Fiesta. Of zoals Sandra Reemer op het eurovisiesongfestival van 1976 vol overgave zingt: the party is over now. Ford ziet in tijden waarin bijna iedereen een suv dan wel crossover koopt geen toekomst meer voor de compacte hatchback. Snik.

2: Kia Stinger

We vinden de Kia Stinger geweldig. Toch zijn we niet naar de Kia-dealer gerend om er een aan te schaffen. Vervelend voor Kia is dat vele anderen ons voorbeeld volgden. Overal vertellen hoe geweldig de achterwielaangedreven Stinger wel niet is om vervolgens doodleuk naar de Volkswagen-dealer te gaan om een Passat te kopen. Dan moet je niet gek opkijken als Kia de stekker eruit trekt. Een auto moet wel geld in het laatje brengen. De Stinger krijgt een waardig afscheid met een speciale editie, de Tribute Edition.

3: Volkswagen Passat sedan

Nu we het toch over de Volkswagen Passat hebben: in 2023 komt een nieuwe generatie Passat, maar niet meer als sedan. Net als de Ford Mondeo en Opel Insignia weet de Passat sedan geen voldoende kopers meer te trekken. In ieder geval niet voldoende kopers om Autostadt in Wolfsburg te kunnen onderhouden. Dus komt de nieuwe Passat er alleen als stationwagen (Variant). Die hebben we altijd al mooier gevonden. Een elektrische Passat komt er niet, die rol is weggelegd voor de nieuwe Volkswagen ID. Aero.

4: Renault (Grand) Scenic

Wie op renault.nl kijkt, komt de Renault Scenic al niet meer tegen. De Grand Scenic is nog wel leverbaar, maar kijk niet gek op als-ie op een gegeven moment ook verdwijnt. Veel consumenten zitten niet meer te wachten op een mpv in het c-segment. Sneu voor de Scenic, want deze Renault vindt in 1996 als Megane Scenic het segment als het ware uit. Renault zet de naam Scenic niet bij het vuilnis, maar plakt hem op een nieuwe elektrische suv van Renault die voor 2024 op de agenda staat.

5: Abarth 595

Een auto die je ook tevergeefs op de Nederlandse site van de fabrikant zoekt, is de Abarth 595. Onder het Abarth gamma staat de nieuwe Abarth 500e Scorpionissima helemaal in zijn uppie. Ook Abarth gaat elektrisch en daar past de Abarth 595 met minimaal 145 pk sterke 1.4 turbobenzinemotor niet meer bij. Gelukkig kan de elektrische Abarth 500e dankzij een speciale sound generator dezelfde brul geven als de 595.



6: Ford Ecosport

Ford neemt in Europa ook afscheid van de Ford Ecosport. Eindelijk willen we hieraan toevoegen, want man man man, wat heeft dat lang geduurd. De eerste exemplaren werden in India geproduceerd en laten we zeggen dat de kwaliteitseisen hier minder streng zijn dan in Europa. Meerdere facelifts later beviel de Ecosport wat beter, maar de relatief smalle en hoge compacte suv is nooit onze favoriet geweest. Eind 2022 stopt de productie.

7: Audi diesel

Audi pakt het voortvarender aan dan de merken hierboven en zet in één klap meerdere modellen bij het grofvuil, namelijk alle Audi-modellen met een dieselmotor. Het persbericht ging er op 31 maart 2022 uit en trad al een dag later in werking. Niks geen zachte landing dus, maar hatseflats, weg met die diesels. Wie in Nederland een Audi koopt, kan kiezen uit benzine, plug-in hybride en volledig elektrisch. Een nieuwe Audi diesel zul je in 2023 tevergeefs zoeken. In ieder geval in ons land, want in Duitsland dieselt men lekker door.