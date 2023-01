Auto’s die in 2008 op de markt kwamen, krijgen dit jaar de youngtimerstatus. Daar zit een aantal heel aantrekkelijke auto's tussen. Dé kans voor mkb’rs en zzp’ers om er leuk én betaalbaar bij te rijden.

De huidige automarkt is lastig. Elektrische auto's zijn duur in aanschaf en de fiscale voordelen van elektrisch rijden worden steeds minder. Nieuwe auto’s op benzine zijn evenmin goedkoop, bovendien zijn de levertijden vaak lang. Een tweedehands elektrische auto kan natuurlijk ook, alleen is nog lang niet iedereen toe aan een EV. Maar wat dacht je van een youngtimer? De prijzen zijn meestal behapbaar. En dus geldt hetzelfde voor die 35 procent bijtelling over de dagwaarde waarmee je als zakelijke rijder te maken krijgt. Ook als particulier kun je natuurlijk voor een youngtimer kiezen. Zonder fiscaal voordeel, wel kun je voor een redelijke prijs in een 'dikke' auto rijden. We zetten een aantal leuke kandidaten op een rijtje.

1. Volkswagen Passat CC

“Wat Mercedes kan, kunnen wij ook, maar dan beter en goedkoper.” Dat moeten ze bij Volkswagen hebben gedacht toen ze zagen hoe succesvol de Mercedes CLS was. En dus kwamen de Wolfsburgers in 2008 met de Volkswagen Passat CC. Deze grote, sierlijke vierdeurs coupé was te koop met viercilinder turbomotoren op benzine en diesel, maar het Sahnestück was de Passat CC 3.2 FSI. Deze had een ongeblazen 3,2-liter zescilinder met 300 pk en 350 Nm in zijn lange neus. Standaard gekoppeld aan 4Motion-vierwielaandrijving en een DSG-automaat.



Wat verkoopcijfers betreft lukte het de Volkswagen Passat CC niet om de Mercedes CLS te evenaren. Het chiquere deel van de beoogde clientèle vond de Passat CC toch te veel een ‘gewone Passat’. En gezien het dashboard en de technische basis hadden ze nog gelijk ook. Niet voor niets wijzigde Volkswagen de naam van de nieuwe versie in 2012 in kortweg 'CC'. Maar ook dat mocht niet baten. De juist wat nuchterder ingestelde kopersgroep vond de instap achter te onhandig of baalde dat de auto geen grote vijfde deur had.



Doordat de Volkswagen Passat CC nooit populair is geweest, is hij als tweedehands nu lekker betaalbaar. Voor prijzen tussen de 7000 en 12.000 euro heb je een nette tweedehands Volkswagen Passat CC uit 2008. Veel CC’s hebben een tweepersoons achterbank, een puntje van aandacht als je de auto als vijfzitter wilt inzetten. En dan hebben we natuurlijk nog de techniek. In de jaren dat de Passat CC gevoerd werd, worstelde Volkswagen met weerspannige distributiekettingen en matige DSG-bakken. Ondertussen zouden de problemen verholpen moeten zijn. Toch adviseren we om er nadrukkelijk naar te vragen voordat je het koopcontract ondertekent. Tref je een goede Passat CC, dan heb je er een heerlijk comfortabele, onderscheidende auto aan. Want wie rijdt er tegenwoordig nu nog in een Volkswagen Passat?

2. Jaguar XF

Als opvolger van de Jaguar S-Type, verwelkomden de Nederlandse Jaguar-dealers in februari 2008 de Jaguar XF in hun showrooms. Hij maakte een eind aan de retrostijl van zijn voorganger en effende ook het pad voor de nieuwe Jaguar XJ die een jaar later kwam. Met dank aan ontwerper Ian Callum, aan wiens potlood ook de Aston Martin DB7 ontsproot. Met de Jaguar XF had het merk grote ambities. Hij moest het opnemen tegen de Audi A6, de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse. Inmiddels weten we allemaal hoe dat is afgelopen …



Dat doet niets af aan het uitstekende rijgedrag van de Jaguar XF, het fijne comfort, de riante uitrusting en de mooie interieurdetails. Wat dacht je bijvoorbeeld van de omhoog rijzende transmissieknop wanneer je de auto start? Soms doet-ie dat trouwens niet, maar dat is volgens de ANWB met een noodgreep op te lossen. Andere euvels zijn een niet-werkend instrumentarium, uitvallende remlichten en een nukkige elektrische handrem. Allemaal geen al te spannende zaken, dus daarvoor hoef je een mooie Jaguar XF niet te laten staan. Van de benzineversies zouden wij een zescilinder nemen. Die is niet zo spannend als een (supercharged) V8, maar zo kun je de kosten iets beter in de hand houden. En ook met 238 pk kom je wel uit de voeten … Een tweedehands Jaguar XF uit 2008 op benzine met minder dan 200.000 km op de teller, heb je vanaf ongeveer 12.000 tot maximaal 18.000 euro. Een Jaguar XJ 2.7D – met de D van Diesel – kun je voor veel minder scoren, maar de vraag is of je dat wilt.

3. Citroën C5

Dat de makers van de nieuwe Citroën C5 in 2008 vooral de Audi A4 op de korrel hadden, zie je aan alles. De auto oogt en rijdt stukken strakker dan zijn voorganger, deels doordat Citroën bij de goedkopere versies afscheid heeft genomen van de hydropneumatische vering. Alleen de zescilinders (benzine en diesel) hebben nog ‘zweefbollen’, de rest moet het met ordinaire stalen veren doen. De echte Citrofielen vinden dat maar niks, en ook is er kritiek op de binnenruimte. Die is minder riant dan bij zijn voorganger, bovendien heeft Citroën afscheid genomen van de praktische hatchback-carrosserie met grote vijfde deur. De Citroën C5 is vanaf 2008 alleen nog leverbaar als sedan of Tourer.



Gelukkig heeft de C5 ook echte Citroën-trekjes. Zoals de ‘holle’ achterruit, geërfd van de Citroën CX. Ook binnenin heeft de Citroën C5 een gave gadget in petto: terwijl je het stuurwiel verdraait, blijft de naaf gewoon in het midden staan. Volgens Citroën bevond de airbag zich hierdoor altijd in de ideale positie. En dat bevordert de passieve veiligheid. De afwerking van het interieur is in 2008 bijna on-Frans mooi afgewerkt en stevig gebouwd. Ook de rest van de auto doet massief aan; hij heeft zware botten en dat voel je, ook tijdens het rijden. Niet sportief, wel degelijk. Dat gevoel is deels schone schijn, want de C5 kent wel wat kinderziekten, waarvan de meeste elektronisch van aard zijn. Daarnaast krijgt de voorwielophanging het flink te verduren door het hoge gewicht.



In het huidige straatbeeld vinden we deze laatste ‘gewone’ Citroën C5 zonder suv- of crossover-fratsen, een fraaie verschijning. Bovendien biedt hij de kans om tegen betaalbare prijzen hydropneumatisch boven het asfalt te zweven. Mits je een V6-versie koopt. Een Citroën C5 1.8 16V of 2.0 16V is echter aanzienlijk makkelijker te vinden. Voor 5000 tot 9000 euro heb je er al een tweedehands Citroën C5 uit 2008 met een lage kilometerstand. De praktische Citroën C5 Tourer is doorgaans iets duurder dan de sedan.

4. Audi A3 Cabriolet

Audi introduceert in april 2008 een nieuwe carrosserievariant van de populaire A3: de Audi A3 Cabriolet. Anders dan veel andere compacte cabrio’s uit die tijd, heeft de open Audi A3 geen metalen klapdak, maar een traditionele softtop. Hierdoor ziet de Audi A3 Cabriolet er wat eleganter uit dan al die dikbillige klapdakkers. Voor de techniek wordt uit bekende vaatjes getapt. De Audi A3 Cabriolet begint zijn carrière met TFSI-motoren met een inhoud van 1,8 of 2,0 liter. Ook staan er een 1.9 TDI en 2.0 TDI in de prijslijst. Later komen er ook een 1.2 TFSI, 1.4 TFSI en een ongeblazen 1.6.



Door zijn bovengemiddeld goede torsiestijfheid rijdt de Audi A3 Cabriolet erg goed voor een open auto. De krachtiger motoren nodigen dan ook uit tot stevig doorrijden. Dat doet de besturing dan weer niet, want die is vrij ongevoelig. Let voor aankoop goed op de typische issues die oudere auto’s uit de Volkswagen-groep nog kunnen teisteren. Vooral een soepel schakelende DSG-transmissie is van belang, evenals een probleemloos, geüpdatet distributiesysteem. Alles in orde? Dan ligt een fijn voorjaar en een nog mooiere zomer in het verschiet. Tenminste, nadat je eerst 8000 tot 12.000 euro hebt afgetikt. Want zoveel kost een tweedehands Audi A3 Cabriolet uit 2008 ongeveer. Voor de zekerheid zouden wij een exemplaar met een degelijke garantie uitzoeken.

5. BMW X6

Er was in 2008 niet één andere auto die zo werd beschimpt en bespot als de BMW X6. Een suv-coupé, hoe kwam BMW erbij? Veel mensen vonden het ding oerlelijk. Maar al snel bleek dat BMW het bij het rechte eind had. Want wat alle ‘kenners’ hadden uitgesloten, gebeurde toch: de BMW X6 werd goed verkocht. Sterker nog, na een tijdje kreeg de auto navolging. Onder meer van de Mercedes GLC Coupé, en alras volgden er meer. Was (en is) de BMW X6 zo succesvol dankzij of ondanks zijn looks? Wie het weet, mag het zeggen.



Los van het omstreden uiterlijk, is de BMW X6 een erg fijne auto. De eerste generatie was er alleen met zes- en achtcilinders, altijd in combinatie met vierwielaandrijving. De instapper was de X6 Xdrive 35i met 306 pk en 400 Nm. Afgezien van de enigszins beperkte hoofdruimte achterin, is een X6 bijzonder praktisch. Toch rijdt-ie als een echte BMW. Er zijn maar weinig suv’s die zo goed op de weg liggen en zo fijn sturen als dit omstreden monster. Val je wel voor het ietwat foute imago van deze suv-coupé en wil je hem in 2023 als youngtimer rijden? Dan ben je vanaf ongeveer 17 mille in de markt voor een tweedehands BMW X6 uit 2008 met een flink ervaren dieselmotor. Benzineversies met minder dan twee ton op de klok gaan weg voor bedragen van 18.000 tot 25.000 euro. Voor een BMW X6 Xdrive 50i met V8 (409 pk) wordt echter zomaar 40 mille gevraagd.

6. Alfa Romeo 159 (facelift)

Niet helemaal nieuw, maar wel vermeldenswaard, is de in 2008 gefacelifte Alfa Romeo 159. Bij zijn introductie in 2005 kreeg de Italiaan veel kritiek vanwege zijn overgewicht. Alfa Romeo dacht dat je een auto premium maakte door alles lekker zwaar uit te voeren. Maar eerlijk is eerlijk, het merk nam de kritiek ter harte en liet de Alfa 159 voor zijn facelift in 2008 tientallen kilo’s afvallen. Ook is een aantal kinderziekten aangepakt. Zoals de matige synchronisatie van de eerste versnelling en het roestgevoelige subframe. Ook is het motorgamma op de schop gegaan.



Wat overblijft, is een schitterende, scherp sturende auto, die ook nog eens betrouwbaarder is dan je denkt. Maar zelfs als je eens een probleem hebt met je Alfa 159 hebt, vergeef je hem dat graag. De scherpe neus met de zes priemende koplampen, het ranke profiel en het prachtige interieur hebben nu eenmaal een stimulerend effect op de speekselklieren. Dat de ergonomie niet top is, daar wen je wel aan. Vallen de prestaties van de basismotoren een beetje tegen? Ach, want boeit dat tegenwoordig nog? Helaas kwam de lekkerste benzinemotor pas in 2009. Deze geblazen 1.750 TBi levert 200 pk en bezorgt de fraaie Italiaan de motorische dynamiek die veel andere versies missen. Onder de tweedehands Alfa Romeo's 159 uit 2008 0p Marktplaats.nl vinden we één Sportwagon die bijna 15.000 euro moet kosten. Dat is een schitterend exemplaar, maar vanaf 4500 euro heb je al een nette Alfa Romeo 159 Berlina met een niet al te hoge kilometerstand.

7. Volkswagen Scirocco

Net als de Volkswagen Passat CC, combineert de Volkswagen Scirocco (vanaf september 2008 in Nederland te koop) bekende techniek met een afwijkend uiterlijk. Zeker in het gifgroen, metallic blauw en knalrood is dit exotische broertje van de Volkswagen Golf een lekker ding. Toch slaagde de Scirocco er nauwelijks in om de leaserijders met een sportieve inborst uit hun Mini of BMW 1-serie te lokken. Voordeel voor de youngtimer-koper: een gebruikte Volkswagen Scirocco is goedkoper dan een vergelijkbare Mini. En hij is nog ruimer ook. Al is het wel fijn als je kinderen zélf achterin kunnen stappen en hun gordel omdoen … Als ze eenmaal zitten, hebben ze meer ruimte dan verwacht.



Met de juiste motor - de 122 pk sterke 1.4 TSI zouden we even overslaan - biedt de Volkswagen Scirocco veel rijplezier en goede prestaties, al is hij minder sportief dan een Mini of een snelle Ford Focus. Aan de andere kant voelt iedereen zich snel thuis achter het stuur. Want de ergonomie is nog ouderwets goed. Een Scirocco is in veel opzichten net een Volkswagen Golf, maar dan leuker. Bij tweedehands exemplaren blijft het oppassen voor problematische DSG-transmissies en distributiekettingperikelen. De mooiste en duurste tweedehands Volkswagens Scirocco uit 2008 kosten rond de 10.000 euro. Voor ongeveer 6 mille heb je een exemplaar met wat meer kilometers op de teller.

Andere debutanten in 2008

In 2008 zagen ook de eerste Audi Q5, een nieuwe BMW 7-serie (F01) en de Volkswagen Golf 6 het levenslicht. Alleen kwamen ze pas in oktober, november en december op de markt. Je moet dus nog lang wachten voordat je ze als youngtimer kunt rijden. Bovendien zijn er in de korte tijd dat ze in hun debuutjaar leverbaar waren, niet heel veel verkocht. Daardoor is het aanbod aan tweedehands exemplaren eveneens beperkt. Vanaf 2009 wordt de keus een stuk groter.