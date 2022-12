Beroemde Nederlandse Volkswagen-commercial krijgt internationale sequel ... die minder grappig is

Of je Volkswagen nu haat of juist adoreert, we kunnen wel objectief vaststellen dat het merk in Nederland de leukste commercials maakt. Zo leuk dat een Nederlandse commercial uit de oude doos een internationale sequel kreeg om de Volkswagen ID.4 GTX te promoten …

Vraag een Nederlander welke autoreclame hij zich nog herinnert en je hebt grote kans dat hij de commercial uit 2010 noemt van de vader die met zijn zoon een tweedehands Volkswagen Golf III gaat bekijken.

Als een oud vrouwtje opendoet, kan de vader zijn geluk niet op. Dat geluk bereikt een hoogtepunt als hij de auto inspecteert. Blik onder de motorkap, even aan de banden voelen. Wat een goede auto. Ondertussen gaat de zoon achter het stuur zitten en start hij de motor. Blije blik: loopt als een zonnetje! De oude dame moet er bijzonder zuinig op zijn geweest. Kopen, die Golf!



Opgevoerde Honda Civic



Maar dan komt het: we kijken mee in het hoofd van de dame en zien hoe ze écht met haar Golf is omgesprongen. Driftend de bocht door, stuiterend over een typisch Nederlandse ophaalbrug, de stoplichtsprint winnend van een opgevoerde Honda Civic.



Conclusie: niet elk vrouwtje is even betrouwbaar. Elke Golf wel. Geniaal. Nu is er een internationale opvolger.

ID.4 GTX Commercial 2022: gemengde gevoelens

Schrijf zowel het oude vrouwtje als Volkswagen niet af. De dame (een andere actrice) figureert nu in een internationale commercial die begint bij het moment waarin de vader en de zoon wegrijden in de Golf III. Haar man bakt koekjes, er komen oude dames op bezoek. Oudemensendingen. De heimwee naar de Golf blijft.



Maar ze rijdt nog net zo energiek, blijkt als ze met een verbouwereerde verkoper een proefrit maakt in een Volkswagen ID.4 GTX. Opnieuw rookt ze banden op en draait ze donuts – de boodschap is helder, de elektrische GTX-modellen zijn niet saai.

‘Bring back the energy’, krijgen we mee. Ons oordeel: minder leuk. Maar kijk vooral zelf.



Volkswagen ID. Buzz commercial 2022

Wél (erg) leuk is de nieuwe Volkswagen ID. Buzz-commercial. Ook weer helemaal afgestemd op de Nederlandse markt. Die begint uiteraard bij de schets van Ben Pon en zit vol details, die je de eerste keer niet opvallen. Oproep aan de importeurs van andere automerken: wees trots op je merk, maar neem op reclamegebied een voorbeeld aan Volkswagen. Dikke kans dat we er over twaalf jaar nog over praten ...