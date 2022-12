Autojaar 2022: winnaars, verliezers, hoogtepunten, dieptepunten

Gourmetstel van zolder, oliebollen uit het vet: 2022 zit er bijna op en wij maken de balans op. Wat viel op in autojaar 2022?

1. Wéér nieuwe Chinese automerken

Tot voor kort veranderde er nauwelijks iets in de lijst met automerken. Heel af en toe verdween er eentje (Lancia) en kwam er een terug (Lancia). Maar sinds de Chinezen ons overspoelen met elektrische auto’s, werd alles anders.



Drie nieuwe merken sprongen eruit in 2022. BYD, Hongqi en Nio. Gaan ze het allemaal redden? De BYD Atto 3 maakte indruk, Nio blies het wisselstation voor batterijen nieuw leven in. Maar zit Nederland te wachten op Hongqi, in China het merk voor partijbonzen? De E-HS9 is een kopie van een Rolls-Royce Cullinan. Niet zo gek, want de ontwerper van de Cullinan stapte over naar Hongqi.



2. De benzineprijzen stegen en stegen … en daalden weer net zo hard

Wat hadden we in 2022 weer veel te mekkeren over de brandstofprijzen. Met name de dieselrijders. Na de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, stegen de bedragen flink. En dus kwam - zucht - ook het Kwartje van Kok weer terug in de klaagzang van de Nederlander.



In januari kostte een liter E10 bij Shell nog 1,98 euro. In maart was het gestegen naar 2,30 euro. De overheid kwam de arme automobilist op 1 april tegemoet met een accijnsverlaging, maar het mocht niet baten. Op 8 juni werd het hoogste bedrag gehaald: 2,51 euro voor een liter E10 (bron: United Consumers).

Maar de klagers moeten stil zijn tijdens het kerstdiner, want op dit moment is de prijs 1,90 euro (bij Shell) en dat is lager dan een jaar geleden.

3. Dieselrijders rekenen zich niet meer rijk

Arme dieselrijders. Het zijn vaak kundige rekenaars, die precies kunnen vertellen dat ze precies genoeg kilometers maken om benzinerijders onder de neus te wrijven dat hun dieseltje véél goedkoper is.

Nu kunnen ze rekenen tot ze een ons wegen, maar zijn ze altijd de klos. In januari betaalde je nog 1,67 voor een liter diesel, in juni betaalde je liefst 50 cent meer. Van september tot en met november 2022 was diesel zelfs duurder dan benzine! En dieselaars betalen ook nog eens meer wegenbelasting. 26 juni was een zwarte dag voor dieselrijders, je betaalde toen 2,31 voor een liter. Een record.



4. Chinezen warmen Britse prak op

Arme Engelse auto-industrie. Werkelijk niets is ervan over. Britse merken als Jaguar, Land Rover, Bentley en Rolls-Royce zijn in buitenlandse handen, andere illustere namen uit het rijke verleden zijn nu schaamteloos Chinees.



MG bijvoorbeeld, maar ook Lotus. Het is onderdeel van het Geely-concern, waartoe ook Volvo en Polestar behoren. En zo is de nieuwste Lotus – de Lotus Eletre – geen met de hand in elkaar gesleutelde roadster, maar een elektrische suv. Dat is toch alsof je James Bond achter een bord foe yong hai zet. Voor anglofielen bederven we het kerstdiner nog meer: MG viert volgend jaar dat het 75 jaar bestaat en voegt de Engelse modellen als de MGB schaamteloos op één hoop met de non-descripte ZS EV.



5. Winnaar: Lynk & Co

Wie had dat gedacht toen Lynk & Co voorjaar 2021 van zich liet horen. Wat een rare naam, wat een grote auto. Maar wat een gunstig private-leasebedrag! Eerst betaalde je 500 euro, nu 550 euro. Wat je zegt, een koopje! Vandaar de 5109 registraties tot 1 december. De Lynk & Co 01 heeft zijn plek in de top 10 al veiliggesteld en kan zelfs in de top 5 eindigen.

6. Verliezer: Volkswagen niet meer op nummer 1

De overeenkomst tussen Volkswagen en Bohemian Rhapsody? Dat ze allebei elk jaar eindigen op nummer 1. Queen in de Top 2000, Volkswagen in de autoverkopen. Maar waar Queen ook dit jaar onbedreigd de koppositie van de Top 2000 inneemt, moet Volkswagen voor het eerst sinds 2005 een stapje terug doen.

Vorig jaar lukte het de Duitsers nog nét om Kia voor te blijven, maar het lijkt er sterk op dat het dit jaar niet gaat lukken. De teller bij Volkswagen stond op 1 december op 22.857. Kia zette 27.689 auto’s op kenteken. Die afstand lijkt onoverbrugbaar. Het drama dreigt nog groter te worden. Toyota verkocht tot 1 december precies evenveel auto’s als Volkswagen en in de tussenstand van december, zien we drie modellen in de top 10 (Volkswagen: 0). Volkswagen lijkt af te stevenen op plek 3 … Schade!

7. Hollands glorie van Donkervoort en Lightyear



Na het echec van het Nederlands Elftal in Qatar, kan ons zelfvertrouwen wel een oppepper gebruiken. Dat twee automerken onze oliebollen beter laten smaken, is misschien verrassend. In december werden twee modellen onthuld met 'Neêrlands bloed door d'aderen'. En niet de minste. De Donkervoort F22 geeft Tesla's het nakijken en de Lightyear 0 - die 70 kilometer op zonne-energie kan rijden - ging eindelijk in productie.