Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin elektrische sedans het nieuws domineren en gave klassiekers steeds duurder worden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – Deze gave klassiekers worden alleen maar duurder

De meest recente Hagerty Bull Market List laat zien welke klassiekers en youngtimers in waarde gaan stijgen. Zul je zien: zo verpesten ze het voor alle autoliefhebbers die deze acht auto's al op het oog hadden.







- Flop – Hyundai Ioniq 6 eigenlijk te duur voor subsidie

De prijs van de Hyundai Ioniq 6 valt op het eerste gezicht reuze mee. Maar als je beter kijkt, verslik je je alsnog een klein beetje. Want alleen voor deze verschrikkelijke blauwe krijg je mogelijk 2950 euro subsidie.





- Flop – Wij zullen niet in Toyota’s stad van de toekomst wonen

Aan de voet van de Mount Fuji bouwt Toyota de stad van de toekomst. Het is een stad waar toekomstige technologie wordt getest; een levend laboratorium. Maar voor nu mag niet iedereen er een huis kopen …





+ Top – Ook in Nederland worden snelle auto’s gebouwd

Wie bij Hollands Glorie denkt aan dijken, tulpen, kaas en klompen, moet eens een ritje maken in de nieuwe, 500 pk sterke Donkervoort F22. Kom maar op met die Tesla Model 3 Performance! Tegelijkertijd is het de meest praktische Donkervoort ooit ...





+ Top – Elektrische Opel Mokka krijgt grotere actieradius

Opel doopt de elektrische Mokka om van Mokka-e in Mokka Electric, maar veel belangrijker is da hij nu een stuk verder komt op een acculading. Wat is het geheim van de Duitse kok?

+ Top – Er is een snel leverbaar alternatief voor de Volkswagen ID. Aero

De BYD Han (2022) is een elektrische sedan in het E-segment en het derde BYD-model op de Nederlandse markt. Wat betreft prijs en formaat plaatsen wij hem tussen de Volkswagen ID. Aero en de Tesla Model S. Hij is per direct leverbaar in Nederland.