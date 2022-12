Op de vraag of Toyota elektrische auto's heeft, luidt het antwoord: ja, maar nog niet heel veel. Daar komt snel verandering in, want Toyota heeft aangekondigd dat het nog vóór 2026 vijf nieuwe elektrische Toyota auto's op de Europese markt wil brengen. De eerste hiervan, een compacte elektrische auto, komt al in 2023.

De enige elektrische auto van Toyota is momenteel de Toyota bZ4X. Dat wil zeggen: batterij-elektrisch, want ook de waterstofauto Toyota Mirai rijdt feitelijk volledig elektrisch. Maar batterij-elektrisch is waar de Europese markt om vraagt en dus zet Toyota een tandje bij: het merk heeft aangekondigd uiterlijk 2026 vijf nieuwe elektrische Toyota auto's in Europa uit te brengen.

Flink meer elektrische Toyota auto's

De eerste nieuwe elektrische auto van Toyota wordt een compacte - en dus waarschijnlijk betaalbare - elektrische auto die in 2023 leverbaar wordt, vertelde Matt Harrison, hoofd van Toyota Motor Europe, onlangs tijdens een groot Toyota-event in Brussel aan Automotive News Europe. Hij bevestigde daar dat Toyota zijn aanbod aan elektrische auto's flink gaat uitbreiden.

Betaalbare elektrische auto

De elektrische auto's brengt Toyota onder de subnaam bZ ('beyond Zero') uit. De compacte elektrische auto waar Harrison op doelt, is waarschijnlijk de productieversie van de Toyota bZ Small Crossover Concept die te zien was toen Toyota-topman Akio Toyoda eind 2021 meerdere nieuwe elektrische auto's van Toyota uit de hoge hoed toverde. Het is de kleinste van de vijf elektrische auto's die Toyota in Brussel aankondigde en hierdoor waarschijnlijk een betaalbare elektrische auto van Toyota.

Compacte elektrische suv

In 2025 volgt een compacte elektrische suv, liet een andere Toyota-medewerker aan Automotive News Europe weten. Dit wordt waarschijnlijk de productieversie van de Toyota bZ Compact SUV Concept. Toyota maakte tijdens het event bekend dat zijn compacte elektrische suv 4,5 m lang is. De breedte en hoogte bedragen respectievelijk 1,88 en 1,56 m. De naam wordt waarschijnlijk bZ3X.

Tesla Model 3 pesten

De volgende drie elektrische auto's die Toyota uiterlijk 2026 wil introduceren, zijn een elektrische auto boven de middenklasser Toyota Bz4X, een elektrische middenklasse sedan om de Tesla Model 3 het lastig te maken en een grote elektrische pick-up, zoiets als de elektrische Ford F-150 Lightning.

Toyota: per 2023 de helft elektrisch

Toyota is een van de weinige merken dat geen jaartal koppelt aan wanneer het merk in Europa volledig elektrisch denkt te zijn. Per 2030 verwacht Toyota dat de helft van zijn Europese verkopen (incl. Rusland en Oost-Europa) volledig elektrisch is. De overige verkopen zullen vooral hybride en plug-in hybride auto's zijn.