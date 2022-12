Dit zou zomaar de nieuwe Toyota C-HR kunnen zijn

De Toyota C-HR Prologue die je hier op de afbeeldingen ziet, is volgens Toyota 'een eerste - maar zeer reële - visie' van de nieuwe Toyota C-HR. Reken er dus maar op dat dit in grote lijnen de nieuwe Toyota C-HR is!



De Toyota C-HR werd in de nazomer van 2016 in zijn huidige vorm gepresenteerd. We herinneren het ons als de dag van gisteren, want het design van de Toyota C-HR is op zijn zachtst gezegd spraakmakend te noemen, vooral voor een Toyota. Dat Toyota zijn saaie imago van zich af wilde schudden, zag je al aan de eerder onthulde tweede generatie Toyota Aygo maar de Toyota C-HR was next level. Vooral de achterzijde is een kakafonie van lijnen, een echt 'you love it or hate it-design.

Helemaal niet verkeerd

Ondanks de 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'-instelling van veel Nederlanders, sloeg de Toyota C-HR (Coupé-High Rider) best aan. In 2018 stond de Toyota C-HR op de 24ste plaats op de verkooplijst van dat jaar, helemaal niet verkeerd voor een dergelijk opvallend design.

Toyota C-HR Prologue is 'realistisch voorproefje'

Met de nu onthulde Toyota C-HR Prologue blikt Toyota vooruit op de volgende generatie Toyota C-HR. 'Een realistisch voorproefje' noemt Toyota het, wat maar weer eens benadrukt dat de crossover die je hier ziet in grote lijnen de nieuwe Toyota C-HR is. Heel gek is dat niet, want ook de huidige Toyota C-HR bleef qua design heel dicht bij het conceptmodel uit 2014.

Nieuwe Toyota C-HR als hybride en plug-in hybride

De nieuwe Toyota C-HR komt weer als hybride op de markt. Nieuw is dat de Toyota C-HR ook als plug-in hybride leverbaar wordt, net als de nieuwe Toyota Prius die Toyota onlangs onthulde. De rol van elektrische Toyota C-HR komt wellicht voor rekening van de pas onthulde Toyota bZ Compact SUV Concept. Die zou zomaar als Toyota bZ3X op de markt kunnen komen. Onder de naam bZ ('beyond Zero') brengt Toyota zijn batterij-elektrische modellen uit.

Veel aandacht voor ruimte en praktische bruikbaarheid

Toyota zegt veel aandacht te hebben besteed aan de ruimte en praktische bruikbaarheid van de nieuwe Toyota C-HR. Daarmee zou Toyota de kritiek op de huidige Toyota C-HR ter harte nemen, want die is vooral op de achterbank niet bijzonder ruim. Bovendien zit je door de sterk aflopende daklijn en relatief kleine achterste zijruiten tamelijk opgesloten. Maar als we de achterste zijruiten van de Toyota C-HR Prologue bekijken, verwachten we dat ook bij dit model de mensen met claustrofobie gillend wegrennen.

Het design van de mogelijk nieuwe Toyota C-HR komt uit de koker van het Europese designcenter van Toyota in Nice. De mensen die hier werken zijn ook verantwoordelijk voor de Toyota Aygo X Prologue. En ook die conceptcar resulteerde in een productiemodel dat er als twee druppels water op lijkt, namelijk de huidige Toyota Aygo X.



Glaasje sake, iemand?

Wat ook uit Europa komt, zijn de batterijen van de nieuwe Toyota C-HR plug-in hybride. Hiermee wil Toyota zijn streven naar koolstofneutraliteit benadrukken, lezen we in het bijbehorende persbericht. Wat hier ook in staat, is dat de voorkant doet denken aan een haai, klaar om zijn prooi te bestormen ... Iemand nog een glaasje sake?