Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 47

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we horen dat er eindelijk een betaalbare volwassen elektrische auto komt. Maar ook dat benzine en diesel toch weer duurder worden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - De prijs van de nieuwe MG4 Electric is een doorbraak

De MG4 Electric staat nog in 2022 in de Nederlandse showroom. MG heeft eindelijk de prijs van deze ID.3-concurrent onthuld, en daarvan sloegen we steil achterover. In positieve zin, welteverstaan.

+ Top - Elektrische Abarth 500e knalt de Fiat 500e voorbij

Vind jij de Fiat 500e ook zo leuk? Wacht maar tot je kennismaakt met zijn hete broertje: de Abarth 500e. Een grotere actieradius, meer vermogen en ook: meer lawaai! Huh, bij een elektrische auto?

+ Top - De redder van de Porsche 911 viert zijn 25ste verjaardag

De Porsche 996 gold in 1997 voor veel Porsche-puristen nog als heiligschennis. 25 jaar later is alles anders en neemt de waardering alleen maar toe. En terecht, want zonder de 996-generatie was het slecht afgelopen met Porsche ... Bovendien heeft de 996 voor een aantal belangrijke doorbraken gezorgd. Daarom: driewerf hoera voor de jubilerende Porsche 996!

- Flop - Benzine en diesel binnenkort weer (veel) duurder!

De afgelopen weken zijn de landelijke adviesprijzen van benzine en diesel eindelijk weer tot onder de 2 euro gedaald. Bij goedkope tankstations kun je zelfs voor 1,75 euro terecht. Maar dat duurt niet lang meer. Want wat blijkt: Sinterklaas heeft een lullig cadeau in petto voor iedereen die op benzine of diesel rijdt.

- Flop - Daadwerkelijk 322 km/h in de Tesla Model S Plaid? Mag Tesla effe vangen?

De zinderende Tesla Model S Plaid is eindelijk in Nederland, met een 0-100 in 2,1 seconden en een top van 322 km/h. Alleen kost die topsnelheid je duizenden euro’s. En dan hebben we het niet over de snelheidsboetes …



- Flop - Slechte auto's worden dus toch nog gemaakt ...

Wij dachten dat echt slechte auto's allang niet meer gemaakt worden. Daar denkt de Consumentenbond anders over. Naar aanleiding van het jongste betrouwbaarheidsonderzoek onder auto's van maximaal 10 jaar oud, deelde de bond een paar dikke onvoldoendes uit. Gelukkig waren er ook mooie cijfers. Staat jouw (volgende) auto in de toplijstjes?