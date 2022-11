Waarom je niet te snel verliefd moet worden op de nieuwe Toyota Prius (2023)

Het design van de nieuwe Toyota Prius (2023) is prachtig, maar ik voorzie dat zijn plug-in hybride aandrijflijn voor negatieve verrassingen gaat zorgen bij Nederlandse kopers. Een column.

Het is de ontwerpers van Toyota eindelijk gelukt om een mooie Prius te ontwerpen en dat vind ik knap. Deze Hollandse kaaskop ziet zichzelf al rijden in zo’n goudgele gestroomlijnde kaaspunt. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer beren ik op de weg zie.

Eén Toyota Prius (2023) heeft twee motoren

De Europese versie van de nieuwe Prius heeft standaard een stekker – het is een plug-in hybride. Het doel van de Prius was altijd om zo ver mogelijk te komen op een liter benzine en dan helpt het enorm om de eerste 60, 70 of 80 kilometer (de exacte range is nog niet bekend) van elke rit op stroom te rijden. Dat klinkt heel simpel, maar de techniek is dat niet. Vanuit het Prius-oogpunt van zuinigheid en efficiëntie, is het raar om de auto te voorzien van wat in feite twee aandrijflijnen zijn. Een tweeliter benzinemotor met 148 pk en een 160 pk sterke elektromotor. Splits ze op en je kunt niet één maar twee auto’s van een motor voorzien …

Plug-in hybrides zijn dubbel duur

Gelukkig past de batterij (13,6 kWh) tegenwoordig onder de achterbank. Bij de vorige Prius PHEV besloeg hij de hele vloer van de kofferbak. Dat ging ten koste van de bagageruimte en de gewichtsverdeling van de auto liep in de soep. Toyota gaf de zware kont ter compensatie een lichtgewicht achterklep van koolstofvezel. Maar waar het accupakket ook zit, het is een kostbare knaap en dat ga je terugzien in de prijs van de auto.

Maar ik vrees dubbel voor de prijs, omdat Toyota bij het ontwikkelen van zijn plug-in hybrides geen half werk levert. Dan doel ik op het feit dat de vorige Prius PHEV en de huidige Toyota RAV4 PHEV (review) allebei een warmtepomp hebben. Wanneer je op stroom rijdt, verwarmt hij de cabine. Zonder zo’n warmtepomp moet de verbrandingsmotor de boel op temperatuur houden en je wilt niet dat hij aanspringt. Toch heeft niet elke stekkerhybride in de autowereld standaard een warmtepomp aan boord. Voor de nieuwe Prius denk ik dat Toyota het goed wil (blijven) doen, maar de kosten van de efficiënte verwarming uiteraard doorberekent. De vorige Prius Plug-in Hybrid schurkte al tegen de 40 mille, dus zijn opvolger zal daar wel overheen gaan. Zeker zo’n stoere gele met 19-inch wielen.

De wegenbelasting gaat omhoog

Toyota’s staan bekend om hun degelijkheid, dus het is heel goed mogelijk dat je 10, 15 of 20 jaar met deze Prius gaat rijden. En dan loop je er al snel tegenaan dat eind 2024 de 50 procent korting op wegenbelasting voor plug-in hybrides stopt. Als je voor elke kilo de volle mep moet betalen, vervloek je het zware accupakket toch een beetje.

Stel dat de nieuwe Prius PHEV even zwaar is als zijn voorganger (ca. 1500 kilo), dan ga je van 116 euro naar 232 euro per kwartaal (tarieven van 2022 voor Gelderland). En het valt niet mee om dat geld terug te verdienen door op ‘goedkope’ stroom te rijden, want zoals we ondertussen weten, kunnen de elektriciteitsprijzen snel veranderen. Dat is nog een negatieve verrassing die je met een ‘gewone’ Prius niet hebt.

Conclusie

Niet langer is de Toyota Prius lelijk of simpel. Onder de fraaie buitenkant zit een van de ingewikkeldste aandrijflijnen die je een auto kunt geven. Ja, dat maakt de nieuwe Prius snel én zuinig, maar in een tijd waarin we meer moeten doen met minder, is een auto met twee volwaardige motoren toch een gekke keuze. En daarom kan ik niet wachten om Toyota’s visie voor zuinig rijden in het echt te ervaren.