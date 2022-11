Waarom de nieuwe Toyota Prius (2023) een gave bak is - en bij ons een stekker heeft

Wie denkt dat de gloriedagen van de Toyota Prius geteld zijn, heeft het mis. Dit is de nieuwe Toyota Prius! En het moet gezegd worden: hij ziet er beter uit dan ooit tevoren.

De nieuwe Toyota Prius is in Europa alleen leverbaar als plug-in hybride. Het betreft een nieuw systeem met verbeterde prestaties dankzij een batterij met meer capaciteit. Een elektromotor en een tweeliter benzinemotor leveren een gecombineerd vermogen van 223 pk (was 122 pk). Toyota belooft een krachtige en responsieve acceleratie. De carrosserie is zeer gestroomlijnd en draagt bij aan de efficiëntie, wegligging en stabiliteit van de auto, aldus Toyota.

Toyota Prius: een boeiende rijervaring

De nieuwe Toyota Prius staat op de tweede generatie van het GA-C-platform van de inmiddels bekende designfilosofie Toyota New Global Architecture (TNGA). Het platform draagt bij aan een hogere stijfheid en een lager gewicht. Door de plaatsing van de batterij en de brandstoftank te optimaliseren is het zwaartepunt van de Toyota Prius lager dan voorheen. Hierdoor biedt de Toyota Prius een 'boeiende rijervaring', zegt Toyota. De zitpositie is bovendien lager, waardoor een sportiever gevoel ontstaat.

Meer Toyota nieuws ontvangen?

Aanmelden

Meld je dan aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief!

Toyota Prius actieradius 50% groter

De nieuwe Toyota Prius heeft een elektrische actieradius die 50% groter is dan voorheen. Hoeveel dit precies is, zegt Toyota nog niet. De vorige Toyota Prius plug-in hybride kon zo'n 50 kilometer elektrisch rijden. Dat zou beteken dat je nu tot 75 kilometer op de elektromotor kunt rijden zonder te laden. De huidige Toyota RAV4 plug-in hybride haalt dat eveneens. Hoe dan ook: Toyota zegt dat de meeste dagelijkse ritten in EV-modus kunnen worden afgelegd.

Glad, strak silhouet

De accucellen van de Toyota Prius hebben een hogere energiedichtheid. Hierdoor is de batterij compact genoeg om onder de achterbank te worden geplaatst. Optioneel kan de Toyota Prius worden uitgerust met zonnecellen op het dak. Door de carrosserie 50 mm lager te maken, het hoogste punt van het dak naar achteren te verplaatsen en wielen met een grotere diameter – tot 19 inch – toe te passen, is volgens Toyota een glad, strak silhouet ontstaan.

Interieur met 3 zones

Het interieur van de nieuwe Toyota Prius is verdeeld in drie zones: de omgeving, de bestuurdersmodule en het 'zwevende' instrumentenpaneel. Het interieur is licht en ruimtelijk en bestaat volgens Toyota uit luxueuze materialen. Een 7-inch TFT LCD-scherm vormt de bestuurdersmodule. Het scherm bevindt zich direct in het gezichtsveld zodat de bestuurder zijn ogen beter op de weg kan houden.

De nieuwe Toyota Prius komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 op de Europese markt. Onze tip: neem hem in de goudgele kleur zoals op de foto's. Weg met het geitenwollensokkenimago!