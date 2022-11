Deze Toyota modellen worden niet elektrisch

Een Toyota die volledig elektrisch is, is de Toyota Bz4X. Daar blijft het niet bij, want Toyota heeft meerdere elektrische auto’s aangekondigd, in ieder geval 30 (!) elektrische Toyota auto’s vóór 2030. Maar een aantal Toyota-modellen zal niet volledig elektrisch worden. En hier lees je waarom dat voor jou misschien wel geweldig nieuws is.

Net als BMW draait Toyota niet om de hete brij heen: de toekomst van de auto wordt (nog) niet volledig elektrisch. In ieder geval niet zolang de infrastructuur hiervoor in veel landen niet op orde is. Toyota gelooft heilig in een meersporenbeleid: batterij-elektrisch, maar ook waterstof-elektrisch, hybride en plug-in hybride. Maar niet élke Toyota krijgt een vorm van elektrificatie ...

Toyota: we zijn niet tegen elektrisch, maar ...

Toyota-modellen die per 2030 niet elektrisch worden, zijn de Toyota GR-modellen. Daarbij staan de letters GR voor Gazoo Racing, het autosportlabel waaronder Toyota meedoet aan onder meer het wereldkampioenschap rally. Die belofte doet Sean Hanley, vicepresident sales & marketing Toyota Australië, in een interview met de website Drive.com.au. Hij zegt verder dat Toyota niet tegen batterij-elektrische auto’s is, maar een diversiteit aan aandrijflijnen de juiste weg is voor de nabije toekomst.

Nog acht jaar sparen

Alle andere Toyota-modellen zijn per 2030 op de een of andere manier elektrisch, aldus Sean Hanley in hetzelfde interview. De belofte van Hanley dat de Toyota GR-modellen hiervan gevrijwaard blijven, komt enkele weken nadat de hoofdingenieur van de Toyota GR86 liet weten dat er geen nieuwe GR-modellen op de rol staan. Dat zou kunnen betekenen dat de huidige Toyota GR-modellen voorlopig in het aanbod blijven, in ieder geval tot 2030.

Goed nieuws, want dan kun je nog acht jaar sparen voor zo'n geweldige Toyota GR Yaris, Toyota GR86 of Toyota GR Supra! Buiten Nederland heb je ook nog de knotsgekke Toyota GR Corolla.

Deze driecilinder is allesbehalve magertjes



De Toyota GR Yaris is uitgerust met een driecilinder benzinemotor. Klinkt magertjes, maar deze driecilinder levert mede dankzij een turbo 261 pk en is hiermee de krachtigste driecilinder op de markt. De Toyota GR Supra is voorzien van een historisch verantwoorde zescilinder-in-lijn met 340 pk of een tweeliter turbobenzinemotor met 258 pk. Ten slotte de Toyota GR86. Deze sportauto heeft een 2,4-liter boxermotor met 235 pk.

Toyota-modellen die elektrisch zijn komen eraan

Wie een elektrische auto van Toyota zoekt, kan momenteel terecht bij de Toyota Bz4X, maar ook bij de Toyota Mirai. Deze waterstofauto rijdt feitelijk ook op stroom. Andere Toyota-modellen die volledig elektrisch zijn, komen er binnenkort aan, waaronder de Toyota Bz3, een nieuwe elektrische Toyota met de carrosserie van een sedan, zeg maar een tegenhanger van de Tesla Model 3.