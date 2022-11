Bpm in 2023: waarom nieuwe auto's vanaf 1 januari nóg duurder worden

De bpm-tarieven gaan omhoog in 2023. Je gaat dus méér belasting betalen als je een nieuwe auto met verbrandingsmotor koopt. Zo werkt de bpm aanschafbelasting en dit merk jij ervan.

Hoe werkt bpm?

Als je een nieuwe auto koopt, betaal je meer belasting dan alleen de btw. De Nederlandse overheid brengt voor elke nieuwe auto met een verbrandingsmotor ook bpm in rekening. Bpm betekent Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen en wordt berekend op basis van de opgegeven CO2-uitstoot. Dat gebeurt tot op de gram nauwkeurig.

De bpm wordt verwerkt in de verkoopprijs van de nieuwe auto. Dat verklaart waarom auto’s met een hoge CO2-uitstoot in Nederland heel veel duurder zijn dan in bijvoorbeeld België en Duitsland, waar ze deze dure aanschafbelasting niet kennen.

Hoe wordt de bpm van een nieuwe auto berekend?

Over elke gram van het opgegeven CO2-uitstoot betaal je bpm. Het bedrag is een optelsom van de hieronder vermelde tarieven. Dus voor een nieuwe auto met een CO2-uit van 100 g/km, kijk je naar schrijven 1 en 2. Je betaalt 1 euro/gram voor de eerste 84 grammen en vervolgens nog 16 gram à 62 euro/gram (want 100 gram in totaal). Dat brengt de tussenstand op 1076 euro. Daar komt een basisbedrag van 376 euro bij, voor een totaal bpm-bedrag van 1452 euro.



Schijven en tarieven bpm in 2022

Vrijgesteld – 0 g/km CO2-uitstoot – 0 euro

Vaste voet – 376 euro

Schijf 1 – 0 tot 84 g/km – 1 euro/g

Schijf 2 – 84 tot 109 g/km – 62 euro/g

Schijf 3 – 109 tot 152 g/km – 137 euro/g

Schijf 4 – 152 tot 168 g/km – 224 euro/g

Schijf 5 – 168 g/km of meer – 448 euro/g

Voor een dieselauto betaal je een toeslag van 86,67 euro per gram, voor elke gram boven de 75.

Deze bedragen hoef je niet te onthouden, als je maar beseft dat de hoge grammen veel duurder zijn. Op deze manier probeert de Nederlandse overheid autokopers te ontmoedigen om onzuinige auto’s te kopen. En dat gaat ver: in de prijs van een Ford Mustang V8 met een CO2-uitstoot van 268 g/km zit 62.866 euro aan bpm 'verborgen' … Plus 9243 euro aan btw. Zucht.

Bpm 2023: wat gaat er veranderen?

In 2023 gaan de bpm-tarieven omhoog. Dus elke gram CO2-uitstoot wordt duurder. Dan hebben we het over een paar euro voor de lage schijven, tot een paar tientjes voor de hogere schijven. Ook gaat het basisbedrag, of de ‘vaste voet’, omhoog van 376 naar 400 euro. Dat zijn dus al twee manieren waarop de bpm duurder wordt.

De derde verandering heeft te maken met de indeling van de schijven. De schrijfgrenzen gaan omláág om de inkomsten voor de overheid op peil te houden nu auto's met verbrandingsmotoren steeds zuiniger worden. Dus niet langer zijn de eerste 84 grammen goedkoop, maar bijvoorbeeld de eerste 82 gram. Of de derde schijf begint voortaan niet bij 106 maar bij 109 gram. Enzovoort.



Wat betekent het voor jou?

De hogere bpm-tarieven die vanaf 1 januari 2023 gelden, zullen de meeste automerken doorberekenen aan de klant. Door de hogere tarieven per gram, en de verlaging van de schijfgrenzen, gaat het al snel om honderden euro’s. Een zuinige B- of C-segmenter stijgt hierdoor zomaar 1000 euro in prijs.

