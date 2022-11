Elektrische Volvo EX90 minder gestroomlijnd dan plompe Volkswagen ID. Buzz

Op 9 november wordt de nieuwe Volvo EX90 onthuld. Volgens de zweden is de grote elektrische suv super gestroomlijnd, maar nou moeten ze het niet overdrijven. Zelfs de plompe Volkswagen ID. Buzz duwt zijn stompe neus soepeler door de rijwind.

Hoe gestroomlijnd een auto is, wordt uitgedrukt met de Cw-waarde of luchtweerstandscoëfficiënt. Daarbij geldt: hoe lager, hoe beter. Moderne auto’s scoren tussen 0,54 en 0,20. Mercedes verkoopt auto’s in het hele spectrum: van de zeecontainervormige G-klasse met een Cw-waarde van 0,54, tot de aalgladde Mercedes EQS met een waarde van 0,20.

Wazige teaserfoto's Volvo EX90

Stroomlijn Volvo EX90

In aanloop naar de onthulling van de nieuwe Volvo EX90 op 9 november, geeft Volvo brokjes informatie vrij. Zoals de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29. Dat maakt de grote elektrische suv weliswaar gestroomlijnder dan de huidige Volvo XC90 (Cw-waarde: 0,33), maar het is niet bepaald het achtste wereldwonder. De Volkswagen ID. Buzz duwt zijn stompe neus nog soepeler door de rijwind, gezien de iets lagere Cw-waarde van 0,285. En dat terwijl de Volvo profiteert van verzonken deurgrepen en aerodynamische wielen (zie onderstaande foto's).

Onthulling op 9 november

Je merkt het: wij volgen de onthulling van de Volvo EX90 met kritische blik. We zijn dan ook benieuwd naar zijn elektrische talenten, zoals het vermogen, de accucapaciteit en de bijbehorende actieradius. Volvo heeft trouwens nog genoeg pluspunten om op 9 november over te orakelen, want de EX90 wordt voorzien van 5 radars, 8 camera’s en 16 ultrasone sensoren. Op het gebied van veiligheid laat Volvo zich echt niet overtroeven.