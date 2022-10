Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week vol slecht autonieuws, maar waarin er hoop gloort voor de waterstofauto. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – Over 12 jaar mag je echt geen benzineauto meer kopen

Veel autoliefhebbers geloofden het niet en sommigen willen er nog steeds niet aan. Toch is het onafwendbaar: de dood van de verbrandingsmotor in personenauto's en bestelbusjes. In elk geval binnen de Europese Unie.

- Flop – De Ford Fiesta verdwijnt

“Zeg me dat het niet zo is”, zong Frank Boeijen. Dat ging niet over het verdwijnen van de Ford Fiesta in 2023, maar er zijn meer dan genoeg redenen waarom we de compacte Ford gaan missen.

- Flop – 9 procent rente betalen voor een autolening

Als de hypotheekrentes omhoog gaan, komt dat groot in het nieuws. Maar hoge rentes raken ook autokopers. En dat lees je nergens. Terwijl een auto de een-na-grootste aankoop van je leven is. Hoe zit het met de hoge rentes voor autoleningen?

Lees elke vrijdagmiddag om 12.00 uur onze autonieuwsbrief.

Aanmelden

Meld je aan, het is gratis!

+ Top – Elke 100 kilometer een waterstofstation geeft hoop

Het ‘Fit for 55’-plan van de Europese Unie zegt je wellicht niks. Geeft niks, ons ook niet. Toch ga je hier op termijn iets van merken. En dan hebben we het niet over een betere conditie voor de 55-plussers ... Lees verder over waterstof.

+ Top – De Range Rover plug-in hybrid is écht zuinig

De kans is groot dat de eigenaar van een Land Rover Range Rover plug-in hybride (P440e) minder vaak hoeft te tanken dan iemand met een Fiat Panda. Vanwege zijn CO2-uitstoot van 18 gram, is hij ook nog eens de goedkoopste Range Rover.

+ Top – Alfa Romeo Giulia blijft woest aantrekkelijk

De Alfa Romeo Giulia en Alfa Romeo Stelvio zijn vernieuwd. Veel wijzigingen zijn het niet, maar dat is juist uitstekend nieuws.