Toyota Corolla voor 2023 is 3145 euro duurder, wat krijg je hiervoor terug?

De Toyota Corolla is vernieuwd. Toyota noemt het een ‘een uitgebreide upgrade’ van de Toyota Corolla voor modeljaar 2023. Hierdoor is de Toyota Corolla voor 2023 duurder dan de huidige Corolla. Het verschil bedraagt 3145 euro. Wat krijg je voor dit geld?

Het bovengenoemde prijsverschil van de Toyota Corolla, geldt voor de basisuitvoering Comfort. Die kost momenteel minimaal 30.850 euro. Dat wordt 33.995 euro voor de Toyota Corolla modeljaar 2023 die vanaf het tweede kwartaal van 2023 bij de Toyota-dealer staat. Meer euro’s dus, maar in ruil daarvoor rijd je in een Toyota Corolla met de nieuwste hybride-aandrijflijn. Deze vijfde generatie van Toyota's befaamde hybride-systeem beleeft momenteel zijn marktintroductie in de Toyota Corolla Cross, de SUV-versie.

Acceleratie die natuurlijker aanvoelt

Die nieuwe aandrijflijn van de Toyota Corolla heeft 140 in plaats van 122 pk. Verder belooft Toyota een acceleratie die natuurlijker aanvoelt. De lineaire versnelling die het nu is, maakt plaats voor een acceleratie die beter aansluit bij de intentie van de bestuurder, aldus Toyota. Hierbij is het toerental lager, wat betekent dat het ‘loeien’ van de motor minder op de voorgrond treedt. Dat geluid is inherent aan de CVT-automaat waarmee de Corolla Hybrid standaard is uitgerust.

In onze eerste rijtest met een pre-productiemodel van de Toyota Corolla lees je dat de auto inderdaad rustiger aandoet.

Zonder gedoe al het Toyota-nieuws ontvangen?

Aanmelden

Meld je dan aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Wat krijg je nog meer voor die 3145 euro?



Wat krijg je nog meer voor die 3145 euro extra investering voor de Toyota Corolla modeljaar 2023? In ieder geval geïntegreerde richtingaanwijzers in de buitenspiegels, maar ook:

Over-the-air updates voor de actieve veiligheidssystemen (Toyota Safety Sense)

Steering Control

Zes i.p.v. vier luidsprekers

Groter digitaal instrumentarium (7- i.p.v. 4,2-inch)

Cloud-navigatie i.c.m. 4-jarig abonnement

Nieuw multimediasysteem: Toyota Smart Connect

Nieuwe connected services zoals Remote Airco

Toyota Corolla voor 2023: geen sedan meer

Het systeem Safe Exist Assist dat je bij het uitstappen waarschuwt voor van achteren naderende fietsers is pas standaard vanaf de Executive-uitvoering (vanaf 44.795 euro). Een beetje jammer is dat wel, want juist in ons fietsland kan het systeem veel ellende voorkomen. De Corolla Sedan verdwijnt met de komst van de Corolla modeljaar 2023. Ook dat vinden we jammer, want het is in onze ogen een fraai gelijnde compacte sedan. Uit commercieel oogpunt snappen we het overigens helemaal.

Zoals gezegd: de Toyota Corolla voor modeljaar 2023 staat vanaf het tweede kwartaal van 2023 bij de Toyota-dealer. Ook als 2.0 Hybrid met 196 pk. Voorheen was dit 184 pk.