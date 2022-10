Opel Grandland GSe: plug-in hybride met 300 pk gaat vooral voor uiterlijk vertoon

Huh, een Opel Grandland plug-in hybride met 300 pk was er toch al? Dat klopt, maar nu is er ook een GSe-versie, die wat sportiever is, en waarschijnlijk ook duizenden euro’s duurder ...

We verlangen nog wel eens naar de tijd waarin Duitse merken voor hun techniek ook Duitse afkortingen gebruikten. GSe stond bij Opel in de jaren zeventig voor Grand Sport Einzpritzung.

In 2022 is het GSe-label terug. Eerst bij de Astra en Astra Sports Tourer GSe, en nu bij de Grandland. Het woord Einspritzung is vervangen door Electric, omdat alle GSe-modellen geëlektrificeerd zijn. Het vermogen van de Opel Grandland GSe is 300 pk. Die worden geleverd door een 1,6-liter benzinemotor en twee elektromotoren, een op elke as.



Dezelfde prestaties als zijn voorganger

Dat is niets nieuws, want zo’n Opel Grandland plug-in hybride was er al. Hij moet nu wel het veld ruimen voor de GSe, die precies dezelfde prestaties levert. Dat betekent dat de sprint van 0 naar 100 km/h in 6,1 seconden is afgelegd en dat de topsnelheid 235 km/h bedraagt. Puur op de elektromotor kun je 135 km/h rijden.

Ok het verbruik is identiek. We kunnen je melden dat de GSe in theorie maar 1,3 liter benzine per 100 kilometer verbruikt. Maar zie dat verbruik van 1 op 76,9 in de praktijk maar eens te halen …



Opel Grandland GSe prijs

Wat is er dan wél anders? Nou, de prijs van de Opel Grandland GSe bijvoorbeeld, al heeft Opel daar officieel nog niets over losgelaten. De Grandland plug-in hybride die tot nu toe in de prijslijst stond, kostte 50.499 euro. Onze glazen bol zegt dat de GSe zo’n 10.000 euro meer zal kosten en dat-ie nét onder de 60.000 euro blijft.

Wat krijg je voor dat hogere bedrag als je geen pk meer krijgt, niet zuiniger rijdt én niet sneller bent? Opel belooft vooral meer plezier in bochten. Het onderstel heeft een sportievere afstemming, met steviger vering en Koni-schokdempers. Bovendien is de besturing aangepast en zit je op sportstoelen.

En dan zijn er nog wat GSe-details: een opvallende diffusor, een GSe-logo op de achterklep en 19-inch lichtmetalen wielen met het design van de Opel Manta GSe-concept. Wie echt uit de band wil springen, kan tegen meerprijs kiezen voor een zwarte motorkap.