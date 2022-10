Nederlanders kopen tweedehands auto's het liefst als ze deze 3 luxe systemen hebben

Ook in 2022 lopen de nieuwverkopen van auto's weer terug. Jonge tweedehandsauto's zijn juist bijzonder in trek, zo signaleert Marktplaats.nl. Voorwaarde is wel dat ze lekker veel luxe aan boord hebben.



Leveringsproblemen en sterk stijgende kosten van zowel transport als onderdelen spelen autofabrikanten parten. Autokopers die geen zin hebben om de hoofdprijs te betalen voor hun volgende auto, wijken massaal uit naar de occasionmarkt. Behalve een betaalbare prijs, biedt een tweedehands auto ook veel meer zekerheid wat betreft de leveringstermijn. Hier geen wachttijden van een halfjaar of meer, maar hoogstens van een paar weken.



Jonge tweedehandsauto's sterk in de lift



Met name tweedehands auto's in de leeftijd tot vijf jaar zitten sterk in de lift. Op Marktplaats.nl werd in 2022 tot dusver zelfs 37 procent meer gezocht op jonge tweedehands auto's dan in 2021.



“Bij Marktplaats constateren we nog steeds een enorme vraag naar occasions”, zegt Paul de Vries, Automotive woordvoerder bij Marktplaats. ”We weten dat de aanschaf van een occasion spannend is voor een groep Nederlanders die vindt minder verstand te hebben van auto’s. Dat is logisch, want een auto is een grote aankoop. Daarom zien we een toename in de populariteit van jonge occasions."

Occasionkopers willen vooral betrouwbaarheid



Voor Nederlanders is het vermijden van onderhoudskosten de belangrijkste reden om een nieuwe of een gebruikte auto van maximaal vijf jaar oud te kopen. Voor meer dan 56 procent van de mensen is betrouwbaarheid dan ook topprioriteit. Opvallend vinden we dat met z'n allen nog belangrijker dan de prijs en het comfort (beide 48 procent).

Geen cruisecontrol? Geen interesse!



Het is niet alleen zekerheid waarnaar de kopers van tweedehands auto's op zoek zijn. Ze eisen ook moderne luxe. Maar liefst 66 procent van de potentiële occasionkopers wil dat hun aankoop standaard over cruisecontrol beschikt. Ook hoog op het wensenlijstje staat voorruitverwarming: 58 procent van de Nederlandse occasionkopers wil blijkbaar nooit meer krabben ...

Nummer drie op de prioriteitenlijst van gewenste standaarditems is de achteruitrijcamera. 43 procent van de mensen die op zoek zijn naar een jonge tweedehands auto, wenst dat deze parkeerhulp aan boord is.

Opvallend is dat over airconditioning niet eens wordt gerept. Kennelijk vinden mensen een airco tegenwoordig zo vanzelfsprekend, dat ze er niet eens meer bij stilstaan.

Losse navigatiesystemen zijn uit



Was je voorheen helemaal het mannetje/vrouwtje/mensje als jouw auto een ingebouwd navigatiesysteem had, anno 2022 hechten autokopers daar niet veel waarde meer aan. Volgens onderzoek dat Marktplaats.nl heeft laten doen, gebruikt 56 procent van de Nederlanders zijn telefoon als navigatiesysteem. Blijkbaar afwisselend met een ingebouwde navigator. Want daarvan zegt 58 procent hem weleens te gebruiken. Losse navigatiekastjes hebben afgedaan: slechts 19 procent van de automobilisten gebruikt nog zo'n ding.