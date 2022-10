Toyota RAV4 GR Sport (2023): zó lusten wij de hybride SUV wel

Als we dan toch aan de SUV moeten, zou de nieuwe Toyota RAV4 GR Sport een goede kanshebber zijn. Want deze nieuwe uitvoering van de Toyota RAV4 mag in onze ogen met recht een SUV heten: standaard 4x4, praktisch en als GR Sport gezegend met een extra dik design. Er is echter één maar …

Om maar met de schaduwkant te beginnen: Toyota levert de nieuwe Toyota RAV4 GR Sport pas vanaf de tweede helft van 2023. Nog ‘even’ geduld dus. Gelukkig krijg je dan wel de RAV4 voor modeljaar 2023, met opgefrist dashboard met 10,5-inch multimediascherm en 12,3-inch digitaal instrumentarium. Ook voor de prijzen moet je nog even geduld hebben, die volgen in aanloop naar de marktintroductie.

Wanneer is een SUV een SUV?

Terug naar waarom de Toyota RAV4 GR Sport volgens ons de afkorting SUV met waarde mag dragen. Die term staat voor Sport Utility Vehicle en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Het resulteerde onlangs op de redactie zelfs tot een kleine discussie: wanneer noem je een auto nou een SUV? De afkorting is ontstaan toen vierwielaangedreven terreinreuzen als de Toyota Land Cruiser en de Range Rover een meer luxe uitrusting kregen en niet alleen in het terrein maar opeens ook op asfalt hun mannetje stonden. We kwamen tot de voorzichtige conclusie dat een SUV in ieder geval 4x4-aandrijving moet hebben en een dik en stoer design.

Toyota RAV4 GR Sport: een echte SUV

De nu gepresenteerde Toyota RAV4 GR Sport is altijd uitgerust met 4x4-aandrijving, of je nu de Hybrid kiest of de Plug-in Hybrid. Verder ziet hij er met zijn designaccenten in hoogglans zwart (wielkastranden, ruitomlijsting) extra stoer en dik uit. Ook de sierlijst onder de achterruit is in glimmend zwart uitgevoerd. Dat smoelt een stuk beter dan het chroom van de meeste andere uitvoeringen. Tel hier het ruime interieur en zijn multifunctionele karakter bij op en je hebt wat ons betreft een echte SUV.

Grille met racegaas-patroon

De eveneens zwart gespoten grille en mistlampbehuizing van de Toyota RAV4 GR Sport hebben een racegaas-patroon net zoals je dat ook kunt zien bij de Toyota Yaris GR Sport review. En ook de 19-inch wielen zijn in hoogglans zwart gespoten. Op de voor- en achterkant prijkt een GR-logo. Die letters staan voor Gazoo Racing, de naam waaronder Toyota meedoet aan onder meer het wereldkampioenschap rallyrijden. Dat logo vind je terug op de sportstoelen, bekleed met een combinatie van suède en synthetisch leer, diervrij geproduceerd.

Ten slotte: dat de Toyota RAV4 GR Sport een SUV mag heten, blijkt ook uit het feit dat het onderstel is aangepast. Toyota zegt dat hierdoor de wegligging nog beter is en de rijervaring dynamisch, lees sportief. De term Sport Utility Vehicle is in dit geval dus niet uit de lucht gegrepen. Nu alleen nog een 'paar nachtjes slapen'.