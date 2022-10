BYD Atto 3 prijzen: waarom je plotseling 4998 euro méér betaalt

De prijzen van de BYD Atto 3 zijn bekend én vallen tegen. De elektrische suv uit China is 4998 euro duurder dan vooraf gedacht. Gelukkig krijg je wel een compleet uitgevoerde auto voor je geld.

De prijzen van de BYD Atto 3 bezorgen ons een emotionele achtbaanrit. Bij de onthulling van de elektrische suv deden we een ‘educated guess’ en mikten we op ongeveer 40 mille. Eind september kwam BYD met goed nieuws: de prijs in de voorverkoop bedroeg een keurige 38.000 euro. Ondertussen zijn we ruim een maand verder en staat de configurator online. De basisprijs is een stevige 42.998 euro. Oef.

De prijsverhoging van 4998 euro is ongetwijfeld nodig, want alles in de autowereld wordt duurder. Maar het feit dat de Kia Niro EV – dé concurrent van de Atto 3 – afgelopen tijd 4000 euro duurder is geworden en nu 43.795 euro kost, komt BYD ongetwijfeld heel goed uit.

2 versies BYD Atto 3

Er zijn twee uitvoeringen: de Comfort van 42.998 euro en de Design van 44.998 euro. Eerlijk is eerlijk, de Comfort-versie doet zijn naam eer aan met een comfortabele uitrusting. De elektrisch verstelbare voorstoelen zijn verwarmd, het dak bevat een panoramisch schuifdak en het centrale touchscreen van 12,8 inch kun je staand of liggend draaien.

De veiligheidsuitrusting laat eveneens weinig te wensen over. Adaptieve cruise control is standaard, net als rijstrookassistentie en dodehoekwaarschuwing. De Atto 3 waarschuwt voor verkeer van opzij en schakelt het grootlicht automatisch in of uit.



Ook komt de BYD Atto 3 altijd netjes voor de dag met 18-inch lichtmetaal en metaallak in de kleuren blauw, grijs, rood of wit (zonder meerprijs). Hij is 204 pk sterk en rijdt 420 kilometer (WLTP) op een netto accucapaciteit van 60,49 kWh.

De 2000 euro duurdere Design-uitvoering voegt daar een elektrisch bedienbare achterklep, een groter touchscreen (15,6 inch) en een Vehicle To Load-aansluiting aan toe. Met die aansluiting kun je een elektrische barbecue of de terrasverwarming van stroom voorzien.

Wacht op rijtest

Kortom, een mooie waslijst aan spullen, maar de vraag is of het ook allemaal prettig werkt. Niet alle Chinese automerken bieden het gebruiksgemak dat we in Europa gewend zijn. Zo gebruikt de MG 5 Electric (review) piepkleine icoontjes en slaat de adaptieve cruise control van de Aiways U5 (review) soms op tilt. We hebben de BYD Atto 3 aangevraagd voor een uitgebreide test, dus wordt vervolgd.