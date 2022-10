Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 41

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een Chinese auto BMW's aftroeft en we schrikken van de nieuwe Polestar 3. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - ook betaalbare Chinese auto's zijn tegenwoordig hartstikke veilig

Herinner jij je de Jiangling Landwind nog? In 2005 kreeg deze Chinese suv op grond van de behaalde crashresultaten nog het stempel 'levensgevaarlijk'. Tegenwoordig is onze veiligheid in auto's een stuk beter gewaarborgd, zo blijkt uit de jongste crashtests van Euro NCAP. Ook als we in een Chinees model uit de redelijke prijsklasse rijden. Zo zien we dat de veiligheid voor de inzittenden bij de BYD Atto 3 goed voor elkaar is. Sterker nog, hij haalt hiervoor meer of evenveel punten als twee nieuwe BMW's!

+ Top - goede reden om het wegennet minder grijs te maken

Tanken - of laden - doe je het liefst zo min mogelijk. De nieuwe witte lak die de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana heeft ontwikkeld, helpt daarbij. Deze lak brengt de temperatuur in een auto fors naar beneden. De lak weerkaatst namelijk 97,9% van het zonlicht, zodat de airco bij warm minder hoeft te werken. Op die manier rijd je zuiniger en hoef je minder vaak te tanken of te laden. Puur en alleen omdat je auto wit is; hoe cool is dat! Hopelijk komt de lak snel op de markt en gaan de autokopers dan vaker voor wit kiezen dan voor dat eeuwige grijs of zwart!

+ Top - eindelijk weer een BMW die de merknaam eer aan doet: de nieuwe BMW M2

De tweede generatie van de BMW M2 is meteen de goedkoopste mogelijkheid om een sportwagen van M GmbH te rijden. De BMW-purist zal bijzonder opgewonden raken van de specs: achterwielaandrijving, een drieliter zescilinder lijnmotor met 460 pk, en optioneel een handbak met zes versnellingen. Een achttraps Steptronic-automaat is standaard. Jammer voor de handbakfanatici: de automaat is sneller.



- Flop - we vallen flauw van de prijs van de nieuwe Polestar 3

Voor een suv-achtige vinden we de Polestar 3 best een mooie auto. En van de beloofde actieradius van ruim 600 kilometer worden we eveneens vrolijk. Maar tjongejonge, wat is de Polestar 3 duur! In de voorlopige basisversie kost de Polestar 3 bijna 90.000 euro. Oké, dan heb je wel 490 pk. Maar toch: voor zo'n kwart ton minder heb je een Kia EV6 GT met 584 pk! En wij maar denken dat autofabrikanten zich vooral in China vestigden vanwege de lage kosten ...



- Flop - dit grappige Renaultje kun je op je buik schrijven



De Mobilize Duo is nieuw en staat op het verlengde platform van de eveneens elektrische Renault Twizy. Het grote verschil is dat de Mobilize Duo niet te koop is - hij komt er alleen als deelauto. Terwijl wij hem nu juist zo graag wilden hebben; vooral vanwege de standaard gettoblaster. Hoewel, een echte gettoblaster is het eigenlijk niet, maar het design van het feloranje dashboard van de Duo (met plek voor je smartphone) is er wel op geïnspireerd. Lekker gemakkelijk schoon te maken ook: doekje erover en klaar.

Flop - de Nio ET7 combineert de nadelen van de Polestar 3 en de Mobilize Duo

De Nio ET7 is de zoveelste elektrische Chinese auto die de Nederlandse markt wil bestormen. De kwaliteiten lijken aanwezig: veel ruimte, en comfort, uitstekende prestaties en een grote actieradius. Maarrr ... je kunt de Nio ET7 dus niet kopen! Huh? Nee, Nio doet alleen aan (private) lease. En wat kost dat dan? 1299 euro in de maand! En het is ook al niet de bedoeling dat je de Nio ET7 gaat opladen. Nee, Nio vindt het handiger als je bij speciale stations je accupakket volautomatisch laat wisselen. Alleen staat er voorlopig nog maar één zo'n wisselstation gepland. Dat lijkt ons geen garantie voor succes ...