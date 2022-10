Als stroom boven déze prijs komt is benzine goedkoper

Elektrisch rijden was altijd goedkoop, want de stroom uit je eigen stopcontact was goedkoop. Maar met de huidige energieprijzen vraag je je af of rijden op benzine niet toch voordeliger is. Wij slaan aan het rekenen!

We zitten met Nederland midden in een energietransitie. En of je het nou leuk vindt of niet, dit heeft ook een grote invloed op de manier waarop we autorijden. Verbrandingsmotoren moeten plaatsmaken voor elektrische modellen, maar de hoge energieprijzen werken niet mee.



Is elektrisch nog wel goedkoper?

Lange tijd was elektrisch rijden goedkoper dan rijden op benzine, maar is dat nog wel zo? De stroomprijzen rijzen zoals bekend de pan uit, wat zorgt voor een verandering van de situatie. Nu komt automatisch de vraag naar boven waar het omslagpunt ligt. Boven welke prijs moet stroom komen voordat benzine goedkoper is?

Om het omslagpunt te berekenen gaan we uit van enkele gemiddelde waarden:

We gebruiken het stroomverbruik van de Kia Niro EV. Dit hebben we eerder gemeten in onze Kia Niro EV actieradius-test. Wanneer je op de snelweg 100 km/h aanhoudt, kom je uit op een verbruik van 16,0 kWh/100 km.

We hanteren het gemiddelde benzinegebruik van compacte suv’s die vergelijkbaar in formaat zijn met de Kia Niro. We gaan uit van 6,0 l/100 km.

We rekenen met een benzineprijs van 1,95 per liter. Deze prijs is afhankelijk van waar je tankt, maar moet haalbaar zijn.

Huidige situatie niet gunstig voor EV-rijder

Wanneer je met deze rekenwaarden 100 kilometer wil afleggen in een benzineauto, gebruik je 6 liter benzine. Dit kost je 11,70 euro. Met de Niro EV verbruik je tijdens dezelfde 100 kilometer 16,0 kWh. Die elektriciteit moet dus gelijk staan aan 11,70 euro, wat betekent dat een kilowattuur maximaal 0,73 euro mag kosten. Dit is dus het omslagpunt waarop stroom duurder wordt dan benzine.

Aangezien de stroomprijzen van variabele contracten die veel huishoudens tegenwoordig hebben dit omslagpunt overschrijden, is elektrisch rijden niet langer per definitie voordeliger dan op benzine rijden.

En om nog even te laten zien hoe goedkoop rijden op stroom vroeger was: lange tijd betaalde je thuis 0,21 euro per kWh, wat neerkomt op 3,36 euro per 100 km. Dat scheelde een factor 3,5 met rijden op benzine.