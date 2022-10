Prijsplafond: Zo ver kan een elektrische auto rijden met 2900 kWh 'goedkope' stroom

Stijgende stroomprijzen maken elektrisch rijden steeds duurder. Gelukkig schiet de overheid te hulp met het prijsplafond. Voor de eerste 2900 kWh betaal je ‘maar’ 40 cent per kilowattuur. Nu vragen wij ons af: hoe ver kun je daarmee rijden?

Terwijl benzine goedkoper wordt, blijven de stroomprijzen schrikbarend hoog. Dat is zuur voor alle Nederlandse huishoudens, maar particulieren die hun elektrische auto thuis opladen voor het dure tarief, balen dubbel. Zet het prijsplafond zoden aan de dijk?

Dit doet het prijsplafond voor elektrische auto's

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van het stroomverbruik van de Kia Niro EV, een van de populairste elektrische auto’s van Nederland. Bij 100 km/h verbruikt hij gemiddeld 16,0 kWh/100 km. Kijk maar naar onze Kia Niro EV actieradiustest. Dat komt neer op 6,25 kilometer per kilowattuur – onthoud dat getal.

Het prijsplafond is vastgesteld op 40 cent en geldt voor 2900 kilowattuur. Zou je al die elektriciteit gebruiken om je elektrische auto te voeden (en dus niet in je koelkast of televisie), dan kun je 18.125 kilometer rijden. Dat is best de moeite! De berekening is simpel: 2900 kWh vermenigvuldigen met de eerdergenoemde 6,25 kilometer.

Zoveel stroom kost 130 km/h rijden

Heb je een loden rechtervoet en scheur je ’s avonds met 130 km/h over de snelweg, dan klimt het stroomverbruik van de Kia Niro EV tot 24,5 kWh/100 km. Dan kom je met 2900 kWh tot je beschikking, nog maar 11.836 kilometer ver. Dus draai deze winter niet alleen je thermostaat omlaag, doe ook je rechtervoet omhoog.