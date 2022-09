Waarom is benzine plotseling zo goedkoop?

Blije gezichten aan de pomp: de benzineprijzen zijn gedaald en naderen nu de grens van 2 euro per liter. En dat terwijl je in juni nog 2,505 euro per liter betaalde. Hoe kan dat?

Herinner je het nog? Een kleine vier maanden geleden bleef de gemiddelde benzineprijs maar stijgen, tot de recordhoogte van 2,505 euro per liter begin juni. Dit was voornamelijk te wijten aan de stijgende olieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Een kwart jaar later ziet de situatie er ineens heel anders uit …

Waarom de benzineprijs daalt: aardolie goedkoper

De landelijke adviesprijs van een liter benzine (E10) staat op dit moment op 2,080 euro. Vorige week dook de adviesprijs onder 2,10, iets wat sinds december van vorig jaar niet gebeurde.

De belangrijkste oorzaak is de daling van de olieprijs. Een vat Brentolie, dat wordt gezien als de benchmark voor aardolie, kost momenteel rond de 90 dollar. Drie maanden geleden was dat nog 120 dollar per vat.

“Er is in de markt minder onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne”, weet United Consumers-directeur Paul van Selms. “De oorlog duurt inmiddels ongeveer 200 dagen. In de begindagen waren we erg afhankelijk van Russische olie, maar inmiddels hebben we alternatieven gevonden in andere landen.”

Accijnsverlaging helpt ook

Niet de oorzaak van de daling, maar het helpt wel: de accijnsverlaging. In april verlaagde de Nederlandse regering de belasting op brandstoffen tijdelijk tot het einde van 2022. Dit deed het kabinet om huishoudens en bedrijven te behoeden voor de gestegen prijzen voor brandstoffen en energie.

Deze korting bedraagt 17,3 cent voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG. Onlangs is tijdens Prinsjesdag door kabinet-Rutte IV bepaald dat de korting doorloopt tot 30 juni 2023. Hoera! Na deze datum zal de accijns weer langzaamaan stijgen. Boeh!

Goedkoper (of duurder) tanken in het buitenland

Hoewel de prijs van benzine flink gedaald is, zijn de Nederlandse tarieven nog steeds een van de hoogste van het Europese continent. Alleen Ijsland (2,302 euro), Noorwegen (2,134), Zwitserland (2,068), Denemarken (2,051) en Finland (2,034) hebben een hogere landelijke adviesprijs.

Je betaalt het minste aan de pomp in Rusland (0,853 euro), Wit-Rusland (0,989), Turkije (1,073) en Moldavië (1,261). Andere verrassende laagvliegers zijn Frankrijk en Luxemburg, waar je respectievelijk gemiddeld 1,513 en 1,658 euro per liter benzine kwijt bent. Je bent dus een dief van je eigen portemonnee als je niét gaat nazomeren in Frankrijk.