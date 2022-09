7 tips om benzine en diesel te besparen

Nu de benzineprijs maar rond de 2 euro blijft hangen en diesel zelfs nog iets duurder is, wil je natuurlijk proberen zo zuinig mogelijk te rijden. Met onze 7 bespaartips, kom je een heel eind als je minder benzine of diesel wilt verbruiken om zo je brandstofkosten te verlagen.

1. Rijd efficiënt

Wie zich in Nederland aan de maximumsnelheid van overdag houdt en inderdaad braaf 100 km/h rijdt, doet zichzelf een groot financieel plezier. Bij 100 km/h constant verbruikt de gemiddelde auto 25 procent minder dan bij 130 km/h. Dus als je geen haast hebt, kun je tussen 19.00 en 7.00 uur ook beter 100 km/h aanhouden. Ook heel belangrijk: rijd pro-actief. Neem tijdig gas terug in plaats van op het laatste moment vol in de remmen te gaan. Houd voldoende afstand, ook in stadsverkeer, zodat je de stand van het gaspedaal niet al te veel varieert. Vermijd stoplichtsprintje en schakel tijdig naar de volgende versnelling. Houd als vuistregel 1500 tot 2500 toeren aan om de volgende versnelling te kiezen.

2. Gebruik waar mogelijk de cruisecontrol

In het verlengde van de vorige tip. Adviseren we je om zoveel mogelijk de cruisecontrol te gebruiken, voor zover de omstandigheden dat toelaten. En dan hebben we het echt niet alleen over de snelweg. Zeker in landelijke gebieden liggen veel wegen waar je maar 60 km/h mag rijden. De talloze drempels herinneren je hier om de paar kilometer aan. Toch rijden veel automobilisten tussen de drempels algauw 10 tot 20 km/h te hard. Bij elke drempel gaan ze in de remmen om daarna weer gas te geven. Door met constante snelheid te rijden, verbruik je echter veel minder brandstof; zet je boordcomputer maar eens op ‘actueel verbruik’ en je ziet het verschil onmiddellijk. Als op dezelfde weg ook veel fietsers rijden, is het veiliger om de snelheid gewoon ‘voetmatig’ constant te houden.

3. Verwijder dakkoffers en fietsendragers

Sommige mensen blijven na hun vakantie nog wekenlang met hun surfplanken, dakdragers – of zelfs dakkoffer – en fietsendrager rondrijden. Niet doen, je zeult onnodig veel gewicht mee en je vergroot de luchtweerstand van je auto. Ook slecht voor de stroomlijn: geopende zijruiten, zeker op de snelweg. Geopende ramen in combinatie met een ingeschakelde airco is al helemaal uit den boze.

4. Beperk aircogebruik

Zet de airco alleen aan als de buitentemperatuur boven de 20 graden is of bij felle zon. Gebruik de ventilatieroosters optimaal, door ze ver open te zetten en juist te richten. Door de airco niet te gebruiken, kun je per 100 kilometer tot wel 1,8 liter brandstof besparen. En als het zo warm is dat je de airco echt nodig is, zet hem dan niet kouder dan nodig. Stel de klimaatregeling niet in op 19 of 20 graden, maar op 22 of 22,5, dat is koel genoeg. Als de airco het interieur eenmaal op temperatuur heeft gebracht, kies dan in de recirculatiestand; zo hoeft het systeem niet continu de warme buitenlucht op te warmen, maar houd het de reeds afgekoelde binnenlucht op temperatuur. Zet de airco een minuut of tien voor aankomst uit.

5. Breng de banden op spanning

Controleer minimaal eens per twee weken de bandenspanning. Meet deze om te beginnen bij koude banden, dus niet nadat je er al een flinke rit op hebt zitten Opgewarmde banden hebben sowieso een hoger spanning dan koude. Verhoog de waarde die in het instructieboekje of aan de binnenkant van de tankklep staat met 0,1 of 0,2 bar. Dat kan geen kwaad. Sterker nog, liever een iets te hoge, dan een te lage bandenspanning.

6. Verwijder onnodige ballast

Hierboven noemden we al ongebruikte fietsendragers en dakkoffers. Veel automobilisten zeulen onbewust nog veel meer onnodige ballast mee. Zorg voor een opgeruimd interieur, zonder afval, extra schoenen of andere rommel. Rijd je de hele week nog met tuinaarde of gereedschap in de kofferbak na een weekendje op de volkstuin of een dagje klussen bij vrienden? Ligt er nog bagage in de kofferbak van een weekendje weg? Zonde, want zeker in stadsverkeer kost onnodige ballast veel brandstof. 100 kilo kan zomaar een halve liter per 100 kilometer schelen.

7. Laat je auto goed onderhouden

Periodiek onderhoud is sowieso goed voor de levensduur van je auto, maar kan ook helpen brandstof te besparen. Bij veel auto’s lopen ongemerkt de remmen iets aan, want voor onnodige wrijvingsweerstand zorgt. Maar ook vervuilde luchtfilters, dichtgeslibde inlaatkanalen en versleten bougies beïnvloeden het brandstofverbruik nadelig.