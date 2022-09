Top en flop - het goede en slechte nieuws van week 36

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Jeep liefst vier nieuwe modellen aankondigde en we ons verslikten in de prijs van de Volkswagen ID. Buzz Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Jeep komt niet met één, niet met twee, niet met drie, maar met vier nieuwe EV's!



Verstokte klimaatontkenners en rednecks zullen de (omgekeerde) vlag halfstok hangen: zelfs Jeep komt met vier elektrische modellen! Een stekkeroffensief is in aantocht, met de nieuwe Avenger (categorie Opel Mokka), Recon (waarschijnlijk de opvolger van de Wrangler) en Wagoneer S (een XXL-suv). Over het vierde model zwijgt Jeep nog.



- Top - voor een proefrit in een Polestar hoef je je huis niet meer uit



Polestar ging het helemaal anders doen: zo'n ouderwetse showroom was toch niet meer van deze tijd!? Dat vinden de Chinezen nog steeds, maar alleen maar alles online afhandelen of in zo'n veel te hippe Polestar Space, dat werkt ook niet. Daarom kun je bij Polestar nu een proefrit aan huis boeken. Zou de verkoper dan ook zijn eigen koffie meenemen?



+ Top - 7 extraatjes die je kunt eisen bij je tweedehands auto



Lastig hè, heb je eindelijk de occasion gevonden die bij je wensenlijstje past, moet je met een stalen gezicht onderhandelen over de prijs, de garantie en de extraatjes. Wij helpen je een handje met 7 tips.



- Flop - Er zijn bijna geen betaalbare auto's meer (en toch vonden er er nog 7)



Op gezette tijden vlooien we de volledige prijslijst uit, op zoek naar betaalbare auto's. Dat is tegenwoordig schrikken. Tien jaar geleden had je nog voldoende keuze onder de 10.000 euro, nu moet je zelfs goed zoeken om een nieuwe auto onder de 18.000 euro te vinden. Maar het is ons gelukt!



- Flop - Dreigt het New Beetle-scenario voor de VW ID. Buzz?



Iedereen is verliefd op de ID. Buzz, maar niemand kan hem betalen. Waar zagen we dat eerder? Juist, bij de dure Volkswagen New Beetle. dreigt voor de Buzz hetzelfde scenario? Een eerste review van de Volkswagen ID. Buzz in Kopenhagen.