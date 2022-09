5 redenen waarom Kia, Volkswagen en Volvo hun borst kunnen natmaken voor de BYD Atto 3

Zeer binnenkort kunnen Nederlandse EV-kopers kennismaken met de BYD Atto 3. Denk nu niet: 'ja, ja, de zoveelste Chinees die snel een graantje wil meepikken van de Nederlandse markt'. Sterker nog, wij denken dat BYD een blijvertje is en dat de gerenommeerde merken minstens 5 redenen hebben om de BYD Atto 3 goed in de gaten te houden.



1. BYD is een grote, zeer ervaren speler

Ook al had je er tot voor kort misschien nog nooit van gehoord, BYD (Build Your Dreams) is een partij van betekenis. In 27 jaar tijd is het Chinese bedrijf uitgegroeid van 20 tot ongeveer 290.000 medewerkers. Het heeft wereldwijd ruim 30 productievestigingen. BYD mag dan nog maar sinds 1995 bestaan en zich pas sinds 2003 met auto's bezighouden, het is wel een van de grootste accuproducenten ter wereld. Of het nu gaat om mobiele telefoons of auto's, BYD rekent talloze bedrijven van wereldfaam tot zijn klanten. Zo betrekt zelfs Tesla zijn accu's deels bij de Chinese gigant. In 2021 produceerde BYD bijna 600.000 auto's. Dit jaar kondigde de fabrikant aan voortaan uitsluitend elektrische modellen te produceren.

2. Distributie van BYD in vertrouwde, Nederlandse handen

Bij de introductie van een nieuw automerk, kijken veel Nederlanders de kat uit de boom. Vragen als: "wat als het merk weer uit Nederland vertrekt?" Of: "hoe zit het met de service?" Dat hebben de Chinese merken Aiways, Seres en JAC al pijnlijk ondervonden. Polestar, Lynk & Co en MG doen het stukken beter, omdat de consument weet dat daar een vertrouwd merk (Volvo), of een bekend dealernetwerk (Van Mossel) achter zit. De Nederlandse import en distributie van BYD is eveneens in bekende handen: Louwman. Een allang bestaande Nederlandse privéonderneming, die onder meer Toyota en Lexus vertegenwoordigt. Over betrouwbaarheid gesproken ... Ook een prettig idee voor veel mensen is dat je BYD's - om te beginnen de Atto 3 - straks gewoon bij een dealer kunt kopen.



3. Vernieuwende accutechniek BYD



De BYD Atto 3 is een compacte crossover, vergelijkbaar met pakweg de Kia e-Niro, Volkswagen ID.3/ID.4 en de Volvo XC40 Electric. De accucapaciteit is 60 kWh, de actieradius 420 kilometer, hij kan snelladen met 88 kW en sprint in 7,3 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h. Niks bijzonders, zou je zeggen. Toch wel, de Atto 3 heeft namelijk geen traditionele lithium-ionaccu's onder de vloer, maar zogenaamde blade-accu's. Deze gebruiken lithium-ijzerfosfaat (LFP) als kathodemateriaal en bevatten geen kobalt.



Dat laatste vinden we vooral positief nieuws voor de arme Afrikanen die nu onder mensonterende omstandigheden in de kobaltmijnen werken. Daarnaast beweert BYD dat de blade-accu's veiliger zijn doordat ze veel minder heet worden. Daarnaast zijn ze kleiner, zodat er meer ruimte voor de inzittenden overblijft. Ook kunnen ze volgens BYD beter tegen pletten, buigen en verhitten, wat ze veiliger en crashbestendiger maakt dan traditionele accu's.

4. Gaaf interieur BYD Atto 3



De BYD Atto 3 is het jongste model van BYD en bijt het spits af op de Nederlandse markt. Later komen ook de Tang, een grote suv, en de Han, een luxesedan ter grootte van de Tesla Model S en Mercedes EQS. De buitenkant van de BYD Atto 3 oogt aardig, netjes en stoot niemand voor het hoofd. Of beter gezegd: het is saai en dertien-in-een-dozijn. Een heel ander verhaal is de binnenkant. BYD zelf haalt fantastische verhalen over sportscholen, halters en spieren van stal, maar dat boeit ons niet zo. Het interieur van de BYD Atto 3 is gewoon gaaf.



Of het nu gaat om het dashboard als geheel, de vorm van de ventilatieroosters, de elastieken van de portiervakken of de deurgrepen, het oogt allemaal bijzonder. Ook nog niet eerder gezien: het centrale display laat zich kantelen. Wat je er in de praktijk aan hebt, is vraag 2, maar veel consumenten kicken nu eenmaal op dit soort gadgets. Verder valt op dat vrijwel overal zacht aanvoelende, mooi ogende materialen zijn toegepast. Daar kan met name Volkswagen een plastic puntje aan zuigen.

5. Concurrerende prijs BYD Atto 3

Graag hadden we je hier verteld hoeveel de BYD Atto 3 gaat kosten. Maar helaas is de prijs nog niet bekend. Maar BYD is ambitieus en dat geldt ook voor Louwman. Inmiddels heeft het wel de Toyota bZ4X en de Lexus UX 300e in de gelederen, maar toch staan de Louwman-merken op een achterstand in het (elektrische) lease-segment. Dat doet het vermoeden rijzen dat de BYD Atto 3 een zeer concurrerende prijs krijgt. Dat vermoeden wordt gesterkt doordat BYD niet afhankelijk is van externe acculeveranciers die hun prijzen opdrijven. Bovendien maakt BYD geen gebruik van het schaarse en dure kobalt. Wij mikken op een prijs voor de BYD Atto 3 van rond de 40 mille, mogelijk daar zelfs iets onder. Mocht onze educated guess inderdaad kloppen, dan hebben diverse merken des te meer reden om zich zorgen te maken ...