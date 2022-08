Hé achtervleugel, waar ga je met die Porsche 911 GT3 RS naartoe?

De Porsche 911 GT3 is een briljante sportauto. Hij is perfect. Hij is af. Er valt niets meer aan te verbeteren. De nieuwe Porsche 911 GT3 RS heeft dan ook een ander doel dan de 'gewone' GT3. Er zit een kenteken voor- en achterop, maar hij voelt zich meer thuis op het circuit. Voor op de weg is hij gewoon te veel ...

Meer dan ooit laat de Porsche 911 GT3 RS zijn race-aspiraties zien, met onder meer elementen uit de Le Mans-winnende 911 RSR. Laten we de aanpassingen die Porsche heeft gedaan een voor een langslopen, te beginnen met de centraal geplaatste radiateur. De vorige 911 GT3 RS gebruikte drie radiateurs om de aandrijflijn te koelen. De nieuwe nog slechts één. Hij bevindt zich in de bagageruimte voorin, waar dus geen plek meer is voor een verschoning. Volgens Porsche is er daardoor plaats voor diverse actieve aerodynamische elementen, zoals continue verstelbare vleugeltjes in de neus.

Nieuwe Porsche 911 GT3 RS met twee keer zoveel downforce

De Porsche 992 GT3 RS genereert twee keer zoveel downforce als zijn voorganger, de 991.2 GT3 RS, en zelfs drie keer zoveel als de 992 GT3. Bij een snelheid van 200 km/h ondervindt de nieuwste 911-variant een neerwaartse druk van 409 kilo. Durf je het aan om 285 km/h te rijden, dan worden jij en de auto met liefst 860 kilo tegen het asfalt geplet. Overigens hebben is deze GT3 RS de eerste met een Drag Reduction System (DRS). Alle actieve aero-elementen kunnen met een druk op een knop plat worden gelegd om de luchtweerstand te verminderen.

Gigantische achtervleugel voor het eerst hoger dan het dak

Als je de 992 GT3 RS ziet staan, kun je niet om de gigantische achterspoiler heen. Die is voor het eerst hoger dan het dak en bestaat uit een vaste hoofdvleugel en een hydraulisch verstelbaar vleugelelement daarboven. Bij een stevige remactie schiet het omhoog om zoveel mogelijk 'drag' te creëren. De actieve flapjes voorin doen dan ook mee. De luchtinlaten vóór de achterwielen, zoals de 911 Turbo die ook heeft, zijn er niet om koellucht aan te zuigen voor de motor. Ze zijn er puur voor de aerodynamica.

Alleen leverbaar met PDK-transmissie voor snelste schakeltijden

Het is verbazingwekkend hoe ver Porsche is gegaan met het optimaliseren van de 911 GT3 RS. Zo zijn de draagarmen van de voorwielophanging druppelvorming gemaakt voor meer downforce. Uiteraard is de RS zo licht mogelijk geconstrueerd, met name door het gebruik van koolstofvezel en met koolstofvezel versterkte kunststof. Het resultaat is een gewicht van 1450 kilo. Dat is iets zwaarder dan de GT3, die met PDK-transmissie 1435 kilo weegt. De GT3 is ook te koop met een handbak, maar de GT3 RS niet. Volgens Porsche tellen op het circuit alleen de snelste schakeltijden. Dus moet je een PDK hebben.

In de Track-modus kun je bijna alles individueel instellen

De 911 GT3 RS heeft drie rijmodi: Normal, Sport en Track. In die laatste stand zijn de basisinstellingen van de auto individueel aan te passen, waaronder de in- en uitgaande demping van de voor- en achteras, hoe strikt de tractiecontrole en het ESC zijn en wat het achterdifferentieel doet. Standaard heeft de Porsche overigens stalen remschijven, maar voor circuitgebruik kun je beter de optionele keramische remmen bestellen. De eerdergenoemde zeventraps PDK-bak is bestand tegen stevig gebruik. Hij krijgt zijn eigen koellucht via luchtinlaten in de bodem van de GT3 RS.



Porsche 911 GT3 RS sneller naar 100 km/h, lagere topsnelheid

De motor dan, die in de basis uit de 911 GT3 stamt. Het is een 4,0-liter atmosferische zescilinder boxermotor met 525 pk (15 meer dan in de GT3). De sprint naar 100 km/h doet de GT3 RS heel iets sneller (3,2 tegenover 3,4 seconden), maar als het op topsnelheid aankomt, wint de GT3 (318 tegenover 296 km/h). Als je van plan bent om circuitdagen te gaan doen in je GT3 RS, dan kun je zonder meerprijs het Clubsport-pakket aanvinken, met daarin een rolbeugel, een brandblusser en een raceharnas. Kies je voor het Weissach-pakket dan krijg je een lichtere rolkooi en lichtere wielen, wat kilo's scheelt op het wagengewicht.