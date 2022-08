Waarom deze doodgewone BMW-klassieker bijna 120.000 euro kost

Is dit een BMW M3 E30? Nee. Staat hier een BMW 320is, zo'n Italiaanse M3 in vermomming? Ook niet. Maar wat is er dan zo speciaal aan deze doodgewone 323i uit 1985 dat-ie bijna 120.000 euro moet kosten?

De markt voor klassiekers en youngtimers was krankzinnig de laatste jaren, met prijzen die tot in de hemel stegen. Gelukkig zijn ze iets aan het afkoelen, onder meer vanwege de onzekerheid over de wereldeconomie. Deze BMW 3-serie uit 1985 trekt zich er niks van aan. Hij staat gewoon schaamteloos duur te zijn bij een bedrijf in Oostenrijk. Bijna 120.000 euro! Voor een huis-tuin-en-keuken BMW! Allemachtig!

'Vergeten' nieuwe BMW 3-serie is nog niet eens ingereden

Als je aandachtig naar de foto's kijkt, zie je waar die megaprijs vandaan komt. Deze BMW 323i heeft slechts 260 kilometer gereden. Een vergeten nieuwe auto, noemt de aanbieder hem, met alleen afleveringskilometers op de teller. Wij vragen ons alleen af wat een koper zou doen met deze 'Dreier'. Ermee gaan rijden, lijkt ons zonde, maar aan de andere kant voelt het ook niet juist om hem stil te laten staan.

Sportieve BMW 323i met heerlijk ouderwetse zes-in-lijn

De 323i is een fraaie rode sportuitvoering, met een rubberen achterspoiler, ingetogen stalen wielen, een handgeschakelde vijfbak en een 150 pk en 205 Nm sterke 2,3 liter zescilinder lijnmotor. Snel is-ie naar hedendaagse maatstaven niet, met een sprint van stilstand naar 100 km/h in 9,0 seconden en een topsnelheid van 204 km/h. Wie kan het wat schelen? Want dat de BMW je trakteert op zo'n heerlijk ouderwetse zes-in-lijnroffel maakt alles goed.