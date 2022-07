Speciaal voor jou ontwikkelt Hyundai een spotgoedkope elektrische auto

Nou ja, niet speciaal voor jou als persoon, maar voor jou als Europeaan. Want Hyundai weet dat we hier van compacte autootjes houden én dat EV's voor veel mensen nog niet zijn weggelegd. Daarom is de Koreaanse fabrikant begonnen aan een stekkermodel dat écht betaalbaar is.

Wat is betaalbaar? Hyundai doelt op een vanafprijs van 20.000 euro, iets minder dan de Dacia Spring kost. Maar in tegenstelling tot die Spring moet de nieuwe Hyundai geen gemankeerde elektrische auto worden, met een tegenvallende range, topsnelheid en laadcapaciteiten. Hyundai heeft zichzelf tot doel gesteld om met een volwaardige, betaalbare EV te komen.

Een uitdaging, door hoge kosten en gewicht batterij

"In de auto-industrie weet iedereen dat het prijsdoel voor een auto zoals dit 20.000 euro is", zei Andreas-Christoph Hofmann, marketingdirecteur van Hyundai Motor Europe, tegen Automotive News. Hij moet alleen wel toegeven dat het een uitdaging wordt, met name door de hoge ontwikkelingskosten en het gewicht van een fatsoenlijke batterij.

Hyundai lanceert 11 nieuwe elektrische auto's

Wat elektrische auto's betreft, is Hyundai een van de koplopers, met de succesvolle Kona Electric en de supersnel ladende Ioniq 5 en Ioniq 6. Tussen nu en 2030 wil het merk in Europa 11 nieuwe EV's lanceren. Een daarvan is de Ioniq 7, een grote suv met drie zitrijen. Van de totale Europese Hyundai-verkopen in het eerste halfjaar van 2022 bestond 16 procent uit elektrische auto's.

Volkswagen Group werkt ook aan EV voor 20.000 euro

Overigens is Hyundai niet de enige fabrikant die aan een betaalbaar stekkermodel werkt. De Volkswagen Group heeft zijn activiteiten op dat gebied al aangekondigd. Over drie jaar komt de elektrische Cupra UrbanRebel op de markt, als het goed is voor een vanafprijs van 20.000 euro. Daarna volgen de broertjes van Skoda en Volkswagen.