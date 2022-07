Pratende auto's: waarom kan dat in 2022 nog steeds niet?

In 2007 schreven we over auto's die met elkaar 'praten', bijvoorbeeld om te waarschuwen dat er een file opdoemt. Dat vonden we toen nog als sciencefiction klinken. Merkwaardig genoeg, is het in 2022 nog steeds toekomstmuziek.

Vehicle-to-vehicle-communicatie (V2V) komt al vijftien jaar op gezette tijden terug in het magazine en op de website van Auto Review. Auto's communiceren daarbij met elkaar of met verkeerslichten, zodat de verkeersdoorstroom wordt bevorderd en ongelukken worden voorkomen. Het idee is dat ze gegevens uitwisselen over locatie en snelheid, bijvoorbeeld als er onverwacht een file ontstaat.

Vijftien jaar geleden dachten we dat het snel kon gaan: "V2V-communicatie is het sleutelwoord voor de komende tien jaar", schreven we toen alleen nog in het blad. In het voorjaar van 2007 nodigde General Motors ons uit om het in de praktijk te ervaren. En dus reden we in 'pratende' Cadillacs (!) en Saabs (!!) over het testcircuit van Colmar-Berg in Luxemburg.

Waar is de ambulance?

Het ging in Luxemburg niet alleen over pratende auto's, maar ook over toen nog behoorlijk nieuwe veiligheidssystemen, zoals adaptieve cruisecontrol en dodehoekwaarschuwing. Die braken wél door, maar V2V-communicatie (of Car2X, zoals het inmiddels wordt genoemd) staat nog altijd in de kinderschoenen.



In 2007 was het idee dat auto's elkaar waarschuwen als in de verte een file opdoemt. Of dat je via een display in je auto kunt zien uit welke richting de ambulance komt, die je met zijn loeiende sirenes wel hoort maar niet ziet. Toen al bleek dat er nog veel werk aan de winkel was, want bij de praktijktest in een Saab 9-5 verscheen de ambulance niet in het display en ging de filewaarschuwing al af als je rustig achter je voorligger aanreed, zonder dat het verkeer verderop vastliep.



Zijn we sinds 2007 geen stap opgeschoten?



Andere veiligheidsfeatures werden ondertussen flink verbeterd. Adaptieve cruisecontrol werkte in 2007 bij de meeste merken pas vanaf 30 km/h, nu werkt het vanuit stilstand en is bij de meeste merken een file-assistent inmiddels gemeengoed. Bovendien was het toen vooral leverbaar op de allerduurste auto's, tegenwoordig is het al standaard op de Toyota Aygo X.



Zijn we met Car2X-communicatie dan echt geen stap verder gekomen? Toch wel, een klein beetje. De huidige Volkswagen Golf is bijvoorbeeld voorbereid op communicatie met andere auto’s en infrastructurele hulpmiddelen. Hij kan bij plotseling opdoemende files of een aanstormende ambulance op tijd worden gewaarschuwd door andere auto's. Alleen wordt Car2X nog steeds nauwelijks toegepast in de praktijk en dus moet je nog zelf opletten als je zwaailichten hoort.



Volkswagen bezweert dat Car2X in de toekomst een belangrijk hulpmiddel wordt bij het voorkomen van ongelukken. Over vijftien jaar zullen we kijken wat er van die belofte is terechtgekomen …