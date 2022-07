Deze 10 elektrische auto's laden in de praktijk het snelst

Fabrikanten kunnen nog zo hard roepen dat hun elektrische auto's met 200, 250 of 270 kW laden, maar dat betekent niet dat ze die snelheid in de praktijk bereiken. Er zijn zoveel factoren van invloed op de laadcurve, die over het algemeen zijn topsnelheid maar heel even vasthoudt en daarna inzakt. Een test van 55 elektrische auto's leverde onderstaande top tien op. Dit zijn in de praktijk de snelst ladende EV's op de markt.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Amerikaanse vergelijkingswebsite Uswitch, maar bevat wonderwel ook elektrische auto's die niet in Noord-Amerika te koop zijn, zoals de Cupra Born en VW ID.3. Er is gekeken naar de laadsnelheid in de praktijk, met de resultaten opgesplitst in AC-laden (3-fasen) en DC-snelladen.

Laadsnelheid in kilometers actieradius per uur

De laadsnelheid is niet weergegeven in kW, maar in km/h. Met andere woorden: hoeveel kilometer actieradius je per uur kunt bijladen. Uswitch heeft de resultaten op een bepaalde manier gewogen en vervolgens een laadscore aan de auto's gehangen.



Top 10 - Deze elektrische auto's laden het snelst

Porsche Taycan Plus - AC: 53 km/h - DC: 1046 km/h - laadscore: 8,80 Kia EV6 Long Range 2WD - AC: 51 km/h - DC: 1046 km/h - laadscore: 8,55 Mercedes EQS 580 4Matic - AC: 53 km/h - DC: 788 km/h - laadscore: 8,37 Tesla Model Y Long Range Dual Motor - AC: 54 km/h - DC: 595 km/h - laadscore: 8,25 Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD - AC: 49 km/h - DC: 933 km/h - laadscore: 8,14 Audi E-Tron GT - AC: 46 km/h - DC: 1029 km/h - laadscore: 7,92 Polestar 2 Long Range Single Motor - AC: 53 km/h - DC: 547 km/h - laadscore: 7,79 BMW i4 M50 - AC: 49 km/h - DC: 595 km/h - laadscore: 7,57 Volkswagen ID.3 Pro Performance - AC: 56 km/h - DC: 482 km/h - laadscore: 7,16 Cupra Born - AC: 56 km/h - DC: 482 km/h - laadscore: 7,16

