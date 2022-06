Nieuwe, elektrische Hyundai Ioniq 6 is een rijdende retrobanaan

Nou ja, retro ... De Hyundai Ioniq 6 heeft niet het futuristische jaren zeventig-uiterlijk van de Ioniq 5, maar neemt er wel een paar 'ouderwetse' stijlelementen van over, zoals de gepixelde verlichting. Het nieuwste elektrische model van Hyundai is echt een designstatement geworden, met zijn extreem gekromde daklijn en zijn Porsche 911-achtige vleugel achterop.

Het uiterlijk van de Hyundai Ioniq 6 is geïnspireerd op dat van een studiemodel uit 2020, de Prophecy Concept EV. Hyundai noemt de look van zijn nieuwste elektrische auto 'Electrified Streamliner'. Laten we alleen niet hopen dat alle EV's op elkaar gaan lijken, want het silhouet van de Ioniq 6 is bepaald in de windtunnel, net als dat van de Mercedes EQE en EQS, die ook al zo'n afgeronde dakboog hebben.

Hyundai Ioniq 6 met een Porsche 911-vleugel

Misschien moeten we daar niet bang voor zijn, want wat ons betreft heeft Hyundai met de Ioniq 6 een zeer onderscheidend model afgeleverd: met een clean, minimalistisch front, een sportief ogend zijprofiel en een spannende achterzijde met een heuse vleugel. In die zin doet de kont van de Ioniq 6 ons een beetje denken aan het achterwerk van een Porsche 911. En dat kun je absoluut zien als een compliment.

Optioneel met kleine camera's als zijspiegels

De Hyundai is door zijn geoptimaliseerde design extreem aerodynamisch. Volgens Mercedes is de EQS de gestroomlijndste productieauto ter wereld, met een cW-waarde van 0,20, de Ioniq 6 zit daar met 0,21 net boven. Hyundai heeft er van alles aan gedaan om dat te bereiken. Het front van de Ioniq 6 is laag, hij is uitgerust met actieve luchtinlaten, heeft optioneel camera's als zijspiegels, een volledig dichte onderzijde en die opvallende ducktail-spoiler achterop.

Deurpanelen zonder knoppen voor meer ruimte

Het interieur van de Ioniq 6 oogt modern, maar met een retrotintje eraan. Net als in de Ioniq 5 heeft de bestuurder een groot scherm voor zich, dat bestaat uit een digitale cockpit en een infotainmentdisplay. Beide zijn 12 inch groot. Zoals je kunt zien op de foto's zijn de deurpanelen vrij minimalistisch, zonder knoppen erop. Dat heeft Hyundai met opzet zo gedaan om meer interieurruimte in de breedte te creëren. De vloer van het inzittendencompartiment is volledig vlak.



Ioniq 6 zal zwaar leunen op techniek Ioniq 5

Over de aandrijflijn van de Ioniq 6 heeft Hyundai nog niks bekendgemaakt. Maar we kunnen er zeker van zijn dat de auto qua onderhuidse techniek zwaar leunen op de Ioniq 5 zal leunen. Die is er nu is met 170 pk of 210 pk en achterwielaandrijving, of 305 pk en 4WD. De 170 pk-versie heeft een 58 kWh-batterij en een bereik van 384 kilometer. In de andere twee ligt een 73 kWh-batterij, waarmee maximaal 481 kilometer te halen is. De Ioniq 5 laadt met maximaal 220 kW.



Een elektrische auto rijd je voor een vast bedrag per maand via privélease. Kijk voor de aantrekkelijkste aanbiedingen op Besteprivateleasedeals.nl.