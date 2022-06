Dit is de (elektrische) Peugeot 2008 / Opel Mokka / DS 3 Crossback, maar dan van Jeep

Groupe PSA en Fiat Chrysler zijn samen opgegaan in het monsterconcern Stellantis. En volgers van de autowereld weten meteen wat dat betekent: synergie. Daarom zijn de Peugeot 2008, Opel Mokka en DS 3 Crossback onderhuids gelijk en krijgen we nu ook een Jeep-variant van het bekende trio.

Hoe de nieuwe Jeep gaat heten? Dat weten we niet, dus houden we het voorlopig op 'Baby Renegade'. Al zou het natuurlijk ook kunnen dat hij de Renegade vervangt, het compacte Jeep-model dat sinds 2015 op de markt is en gebruikmaakt van Fiat-techniek. De Jeep op deze spionagefoto's staat in ieder geval op het CMP-platform van PSA, bekend van de Peugeot 2008, Opel Mokka en DS 3 Crossback.

Jeep 'Baby Renegade' met elektrische aandrijflijn van Peugeot

Naar verluidt wordt de 'Baby Renegade' niet in Frankrijk geproduceerd, waar zijn platformgenoten wél van de band rollen, maar in de Fiat-fabriek in Polen. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de Jeep een elektrische variant krijgt: met één elektromotor, een vermogen van 136 pk en een 50 kWh-batterij. De Opel en Peugeot komen daar maximaal 340 kilometer ver mee.

Ook driecilinder Puretech-motor en 1.5 HDi voor compacte Jeep

Benzine- en dieselversies komen er ook, waarbij we uitgaan van de komst van de 1.2 Puretech-driecilinder van Peugeot, die in de 2008 goed is voor 100, 130 of 155 pk. Een Jeepje met 1.5 HDi-turbodiesel staat mogelijk ook op de agenda. De Renegade / 'Baby Renegade wordt nog dit jaar gepresenteerd en wordt leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat.