Waarom deze gefacelifte Dacia's ons aan Super Mario Bros 3 doen denken

Nerd alert! Vraag niet hoe, maar de gefacelifte Dacia Spring, Sandero, Sandero Stepway, Duster en Jogger doen ons denken aan het computerspelletje Super Mario Bros 3 uit 1990. Waarom? Dat leggen we hieronder uit.

Het is bijzonder hoe je hersenen werken, want al bij de eerste aanblik van het gefacelifte setje Dacia's schoot Super Mario Bros 3 door ons hoofd. Het spel kwam in 1990 in Europa uit op het Nintendo Entertainment System, de NES, en werd juichend onthaald door de fans en de gamepers. Maar wat heeft dat met Dacia te maken?

Steeksleutels door de lucht in Super Mario Bros 3

Het gaat om het nieuwe Dacia-logo op de neus: de steeksleutel. Die zien wij in gedachten nog door de lucht buitelen in Super Mario Bros 3. Na iedere wereld in de game moet Mario namelijk op een luchtschip een van de kinderen van slechterik Bowser verslaan. Onderweg wordt hij bestookt door mollen, die steeksleutels naar hem toe gooien. Zoals dat gaat ...

Nieuwe Dacia-logo werd eind 2021 al gepresenteerd

Maar goed, nu je eenmaal de overeenkomst hebt gezien, kun je die niet meer ontzien. Dus sorry daarvoor. Want het nieuwe beeldmerk van Dacia maakt de modellen van het Roemeense budgetmerk wél een stuk herkenbaarder. Het logo werd al in oktober 2021 geïntroduceerd, maar nog niet op de auto's toegepast. Daar komt nu verandering in.

Dacia-beeldmerk is 'een schakel in een ketting'

Dacia doet maar gelijk de hele bups: de elektrische Spring, de Sandero en Sandero Stepway, de Jogger en de Duster. Allemaal hebben ze het nieuwe Link-logo voorop. Het patroon in de grille moet je doen denken aan een ketting, met de 'steeksleutel' in het midden als verbindende schakel. Het logo beeldt de letters D en C uit en vervangt de aloude 'flesopener'.

Nieuwe kleur en ook wijzigingen aan het dashboard

Wat is er nog meer anders aan de vernieuwde Dacia-modellen? Ze hebben nu allemaal de merknaam uitgeschreven op de kofferklep, zoals de trend is tegenwoordig, en op het stuurwiel. Verder introduceert Dacia gelijk een nieuwe kleur (het groen op de foto's). Het dashboard is op details gewijzigd: de luchtroosters, de knoppenindeling en het infotainmentsysteem.