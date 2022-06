Waarom deze elektrische Fiat 500e een actieradius van oneindig heeft

De actieradius van de Fiat 500e is maximaal 320 kilometer, zo leert een korte blik op de Fiat-website ons. En toch liegen we niet als we zeggen dat dit Fiatje een bereik van oneindig heeft. Hoe hij eeuwig kan doorgaan, zonder zijn batterij leeg te rijden, lees je hieronder.

Heb je weleens F-Zero gespeeld op de Super Nintendo? Dan weet je dat je na start/finish over een lichtgevende strook moet vliegen om je turboboost op te laden. De 'Arena del Futuro' van Stellantis geeft geen licht, maar werkt wel degelijk op een F-Zero-manier. Je rijdt eroverheen en laadt zo de batterij van je elektrische auto op. Ideaal voor mensen met stekkerangst.

Een Fiat 500e opladen via spoelen onder het wegdek

Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT) heet de technologie die is weggestopt onder het asfalt van dit Italiaanse circuit. Simpel gezegd werkt het als volgt: er zitten spoelen onder het wegdek, die in dit geval hun energie overdragen aan een ontvanger in een Fiat 500e. Zo lang de compacte hatchback over de baan rijdt, krijgt zijn elektromotor rechtstreeks stroom via het wegdek en wordt de batterij dus niet aangesproken.

Bestuurder hoeft nooit meer te stoppen om te laden

Volgens Stellantis - het moederconcern van Fiat - voedt het DWPT-systeem de 500e met de efficiency van een snellaadstation. De bestuurder van de auto hoeft dus nooit te stoppen om op te laden, zolang hij maar over een DWPT-weg rijdt. Technici van Stellantis hebben metingen uitgevoerd: de spoelen onder het asfalt zorgen voor een licht magnetisch veld, dat geen schadelijke gevolgen heeft voor de personen in de auto.

Elektrische auto's kunnen een stuk lichter worden

Stellantis noemt een paar voordelen van DWPT. Het systeem zorgt voor minder verliezen in de energiedistributieketen, kan rechtstreeks aan bronnen van groene elektriciteit worden gekoppeld en maakt elektrische auto's lichter en eenvoudiger. Als ze opgeladen kunnen worden via de wegen waarop ze rijden, zijn er minder grote batterijen nodig. Een nadeel van DWPT is dat het moet worden ingebouwd in nieuwe en bestaande wegen. Een absolute monsterklus.