In deze Puma-sneaker zou je een legendarische Porsche moeten herkennen

Bij Puma hebben ze de inhaakkalender goed in de gaten gehouden. Het Duitse merk viert de vijftigste verjaardag van een legendarische Porsche met een gelimiteerd setje sportschoenen. Herken jij aan de kleuren om welke Porsche het gaat?

Vooruit, we zullen het verklappen. Puma staat met deze sneaker stil bij de vijftigste verjaardag van de Porsche 911 Carrera RS 2.7. En dan bedoelen we ook letterlijk stil, want op deze collector's items gaat waarschijnlijk niemand lopen. De oplage van vijfhonderd sportschoenen is namelijk nu al uitverkocht. De Puma x Porsche Suede RS 2.7 is er in tien kleurencombinaties, die allemaal van de roemruchte 911 komen.

Puma x Porsche Suede RS 2.7 met gratis toegang tot Porsche Museum

Toch gemakkelijk hoe je als fabrikant een collector's item kan creëren. De Puma x Porsche Suede RS 2.7 ziet er niet anders uit dan de andere suede sneakers van Puma, afgezien van de kleur en het logootje bij de hak, waarop staat 'Porsche 911 Carrera RS 2.7 Limited 1 of 500'. Grappig detail: als je bij het Porsche Museum in Stuttgart aankomt met de speciale Puma's aan, krijg je één keer gratis toegang.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 was de 911 GT3 van de jaren zeventig

De Porsche 911 Carrera RS 2.7 werd geïntroduceerd in 1973 als homologatiespecial voor de racerij. Het plan was om er vijfhonderd van te bouwen, maar de 911 GT3 van zijn tijd bleek zo populair bij Porsche-klanten dat de productieteller uiteindelijk pas bij 1580 stopte. In vergelijking met een standaard-911 is de Carrera RS 2.7 lichter en krachtiger, met een aangepast onderstel, betere remmen en een herkenbare ducktail-spoiler.