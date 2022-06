Huh?! Nieuwe Cupra Terramar heeft gewoon nog een verbrandingsmotor

Cupra moet hét elektromerk van de Volkswagen Group worden. Maar nu nog even niet, kennelijk. Want de Cupra Terramar (de grijze suv bovenaan) is gewoon nog voorzien van een ouderwetse brandstofmotor. Hangt er dan helemaal geen stekker aan de sport-suv? Jawel, want hij komt er ook als plug-in hybride.

Cupra is bedacht door marketeers. Het was ooit het sportlabel van Seat, maar moest in 2018 zo nodig worden afgesplitst als zelfstandig merk. Er kwam een logo - een soort tribaltatoeage - en een merkidentiteit die je alleen snapt als je iedere dag een paarse broek draagt: 'Disruptive Attitude, Rebellious Spirit and Unconventional Mindset.' Want niets is zo onconventioneel en rebels als een Volkswagen ID.3 met een andere neus. Toch?

Cupra heeft de toekomst, Seat jammer genoeg niet

Afijn, wij horen overduidelijk niet bij de Cupra Tribe, zoals het Spaanse merk zijn liefhebbers en ambassadeurs maar blijft noemen (jeuk!). Maar toch vinden we de ontwikkelingen bij het Spaanse merk interessant. Temeer omdat Cupra de rol van Seat lijkt over te nemen. Daarmee bedoelen we dat Seat niet langer de prioriteit heeft binnen de Volkswagen Group. Cupra heeft de toekomst, zei topman Wayne Griffiths begin dit jaar. En Seat dus niet.

Cupra Terramar met verbrandingsmotor (en stekker)

Cupra wordt elektrisch, maar klaarblijkelijk nog niet helemaal. De nieuwe Cupra Terramar is daar een voorbeeld van. De suv komt op de markt met een good old verbrandingsmotor, maar ook als stekkerhybride met een volledig elektrische range van maximaal 100 kilometer. Met zijn lengte van 4,5 meter valt de Terramar tussen de Seat Ateca en Tarraco in. Het model staat op de agenda voor 2024.

Elektrische Cupra Tavascan in de basis een VW ID.5

Net als de Cupra Tavascan, de elektrische coupé-suv die drie jaar geleden debuteerde als concept car. De auto is in de basis een Audi Q4 Sportback E-Tron of Volkswagen ID.5 en staat dus op het MEB-platform. Het studiemodel had twee EV-motoren, een vermogen van 306 pk en een 77 kWh-batterij, die goed zou zijn voor een range van 450 kilometer. Volgens Cupra - dat een wereldmerk wil worden - is de Tavascan de auto waarmee het nieuwe markten gaat aanboren.