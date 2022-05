Prijsvergelijking: Alfa Romeo Tonale vs. Toyota RAV4, Volvo XC40 en Volkswagen Tiguan

Ben je gecharmeerd van het Italiaanse smoelwerk van de Alfa Romeo Tonale? De eerste versie die je kunt kopen, is de Edizione Speciale - een introductie-uitvoering van 46.080 euro. Dat is helemaal niet zo duur, als we hem vergelijken met de Toyota RAV4, Volvo XC40 en Volkswagen Tiguan.

Alfa Romeo Tonale

Kiezen doe je in eerste instantie met je ogen en Alfa Romeo begrijpt dat. Daarom ziet de Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale er dik uit: hij staat op 20-inch lichtmetaal, heeft rode Brembo-remklauwen en wordt bespoten met groene, blauwe of rode lak. De enige brave kleur is grijs. De stoelen zijn bekleed met alcantara, het stuur met leer en de pedalen zijn van aluminium. Op technisch gebied pakt Alfa Romeo uit met adaptieve cruisecontrol, een draadloze oplader voor je telefoon en led-koplampen met matrix-functie. Daarmee kun je de volle lichtstraal gebruiken, zonder tegenliggers of je voorligger te verblinden. En wat ligt er te stampen onder de gewelfde motorkap? Een 1,5-liter viercilinder met 130 Italiaanse paarden, die af en toe steun krijgen van een 20 pk sterke elektromotor … Al zijn concurrenten zijn duurder, maar ook krachtiger.

Alfa Romeo Tonale (mild hybrid, 130 pk, 240 Nm)

Edizione Speciale-uitvoering - 46.080 euro

Grote wielen (20 inch) - standaard

Opvallende lakkleur - standaard

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Led matrix-koplampen - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 46.080 euro

Duurder - Toyota RAV4

Toyota is geen bloedstollend merk, maar in de hoekige RAV4 kom je wel stoer voor de dag. Bovendien is het een echte hybride en geen mild hybrid. De prijzen beginnen bij 44.795 euro en adaptieve cruisecontrol is standaard, maar voor de luxe Bi-Tone-versie met projectorkoplampen (zonder matrix), metaallak en een draadloze telefoonlader, ben je 53 mille kwijt.

Toyota RAV4 Hybrid (hybride, 218 pk, 221 Nm)

Bi-Tone-uitvoering - 53.695 euro

Grote wielen (19 inch) - standaard

Opvallende lakkleur - standaard

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Led matrix-koplampen - niet leverbaar

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 53.695 euro

Duurder - Volvo XC40

Voor de prijs van de Tonale, koop je de karigst uitgeruste XC40 T2 met 129 pk en automaat (45.995 euro). Om de auto's vergelijkbaar aan te kleden, upgraden we naar de Core-uitvoering. Maar vanwege het hele CO2-/bpm-gebeuren, valt zo'n T2 in Core-versie even duur uit als de T4 Plug-in Hybride. Dus nemen we die. De led-koplampen hebben géén matrixfunctie.

Volvo XC40 T4 Plug-in Hybrid (stekkerhybride, 211 pk, 245 Nm)

Core-uitvoering - 49.495 euro

Grote wielen (20 inch) - 1450 euro

Opvallende lakkleur - 995 euro

Adaptieve cruisecontrol - 995 euro

Led matrix-koplampen - niet leverbaar

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 52.935 euro

Duurder - Volkswagen Tiguan

De 1.5 TSI-benzinemotor van de Volkswagen Tiguan krijgt geen elektrische ondersteuning. De voordeligste versie met automaat kost 44.790 euro, maar de Elegance van 47.990 euro is een betere match voor de luxe Tonale. De draadloze telefoonlader hoort bij het navigatiesysteem en kost daarom 1190 euro.

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG (viercilinder met turbo, 150 pk, 250 Nm)

Elegance-uitvoering - 47.990 euro

Grote wielen (19 inch) - 1048 euro

Opvallende lakkleur - 720 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Led matrix-koplampen - standaard

Draadloze telefoonlader - 1190 euro

Totaal: 50.948 euro