Waarom de Volkswagen Golf R 20 Years een auto voor aanstellers is

Het is twintig jaar geleden dat Volkswagen de glorieuze Golf R32 introduceerde, dus is het tijd voor een feestje. Op de financiële afdeling in Wolfsburg doen ze de polonaise, omdat deze speciale editie voor een lekkere meerprijs verkocht gaat worden. En bij Golf R-fans gaat de vlag uit, aangezien ze straks de krachtigste Golf aller tijden kunnen kopen. De Volkswagen Golf R 20 Years is alleen wat een aanstellersauto geworden. En dat komt door deze standaardoptie ...

Wil je een sportieve Volkswagen Golf, dan heb je twee opties. Je kunt gaan voor een Golf GTI met 245 pk, of je kunt 15.900 euro (!) meer betalen voor een Golf R met 320 pk. Want ja, een snelle Golf was ooit een sportwagenkiller voor de gewone man (of vrouw), maar inmiddels moet je redelijk bemiddeld zijn om er een te kunnen betalen. De GTI kost minimaal 53.390 euro. Voor een R ben je op z'n minst 69.290 euro kwijt. Oef!

Volkswagen Golf R 20 Years met 13 pk meer

De prijs van de gelimiteerde Volkswagen Golf R 20 Years is nog niet bekend, maar die zal daar ongetwijfeld een flink stuk boven liggen. Maar dan krijg je wel de sterkste Golf ooit op de openbare weg gezet. De 2,0-liter turboviercilinder is voor de gelegenheid opgedraaid van 320 naar 333 pk. Wat dat doet met de prestaties, weten we nog niet. Reken op een 0-100 km/h-sprint die onder de 4,7 tellen uitkomt en een topsnelheid van 270 km/h (of meer).

De 'Emotional Start' is er voor de poseurs

Standaard krijgt de 20 Years het R-Performance-pakket mee: met daarin 19-inch wielen, een fikse dakspoiler en een driftmodus. Interessant is dat Volkswagen zich er niet met een jantje-van-leiden heeft afgemaakt. Er is aan de turbo en de DSG-transmissie van de R gesleuteld, voor meer beleving en een snellere kickdown. Bovendien heeft de 20 Years een 'Emotional Start'. Dat is een wat aanstellerige feature, die de motor tot 2500 tpm opzweept als je de auto start. Gewoon, om wat lawaai te maken.