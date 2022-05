Volkswagen ID. Buzz test - Biedt de elektrische hippiebus meer dan nostalgie alleen?

Korte, stompe neus? Achterwielaandrijving? Motor achterin? Check! Maar Volkswagen kijkt wel uit om met de ID. Buzz alleen maar in nostalgie te vervallen. Technisch heeft de elektrische bus niets meer te maken met de oude T1 en zijn gezellig pruttelende boxermotortje. Hoe goed is de nieuwe elektrische personenbus? Lees snel onze Volkswagen ID. Buzz-test.

Laten we eerlijk zijn: of een auto nu een V12, een zescilinder of een elektromotor heeft, emoties blijven een rol spelen. Hoe stil, zuinig, schoon of comfortabel een auto ook is, het oog wil ook wat. En laat 'm daar bij Volkswagen nu net de schoen wringen. De Volkswagen ID.3 en ID.4 verkopen prima, met name in eigen land, en zijn technisch bijdetijds. Maar niemand zal deze auto's in zijn droomgarage zetten. Alleen al daarom is de introductie van de Volkswagen ID. Buzz een mijlpaal. Vijf jaar na de presentatie van het prototype ging het doek eraf. Dat gebeurde tegelijk op meerdere locaties in de wereld, waaronder Amsterdam.

Waarom de Volkswagen ID. Buzz een beetje van ons is

Onze testrit vond nog plaats met een gecamoufleerde versie, in hippiekleuren. Vervolgens werd de echte ID. Buzz onthuld, maar het duurt nog even voordat hij bij de dealers staat. Chiptekorten en oorlogen dienende, zou de productie in de zomer moeten beginnen en staan de eerste busjes begin oktober bij de dealer. Bestellen kan vanaf 25 mei.

Dat de ID. Buzz in een rijke traditie staat bij Volkswagen, weet vrijwel iedereen. De geschiedenis van de Volkswagen-bus begon bij de schets van Nederlander Ben Pon. Enigszins chauvinistisch kunnen we dus zeggen dat de ID. Buzz een beetje van ons is. In 1950 kwam de T1 op de markt en vrijwel direct schreef hij geschiedenis.

Het was precies de auto die Europa nodig had, bij het opkrabbelen na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De praktische bus werd het symbool van de wederopbouw en van het Duitse wirtschaftswunder. Vervolgens werd hij in de jaren zestig een hippie-icoon.

Zicht rondom beter dan in welk ID.-model ook

De Volkswagen ID. Buzz wijkt met zijn uiterlijk nauwelijks af van de opvallende concept car uit 2017, maar het interieur is minder spannend. De ID. Buzz Concept kon zogenaamd autonoom rijden, waarbij het stuur automatisch het dashboard in schoof. Een echt dashboard had hij niet, voor de airco of het infotainment moest je een tablet gebruiken.



Volkswagen balanceert met de productieversie knap tussen modern en retro. De stompe neus met het grote logo verwijzen naar de oerversie en ook en profil zie je gelijkenissen. Maar binnenin is de ID. Buzz juist modern. Achter het stuur bevindt zich een klein digitaal instrumentarium en in het midden valt het grote touchscreen op.

Toch is het gevoel als je instapt wel een beetje hetzelfde als in de jaren vijftig. Doordat je voor en achter nauwelijks overhang hebt, is het alsof je op de voorwielen zit. Het zicht rondom is beter dan in welk ID.-model ook.

Achterwielaandrijving, zoals de originele Volkswagen-bus

Grappig detail: de ID. Buzz heeft weer achterwielaandrijving, dat was bij zijn voorgangers sinds 1990 niet meer het geval. Zelfs de topsnelheid doet denken aan oude tijden, want die is begrensd op 145 km/h. Een behoorlijke actieradius, waarschijnlijk zo'n 400 kilometer, is belangrijker dan een snelle rit over de autobahn.

Kan je niet wachten op onze actieradiustest van de Volkswagen ID. Buzz?

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en je leest hem als eerste.

Net als bij andere elektrische modellen, hoor je de elektromotor nauwelijks en laat je auto's met een verbrandingsmotor moeiteloos achter je bij een stoplichtsprint. De draaicirkel van 11 meter komt overeen met die van een Golf. En het laden? Dat gaat met maximaal 170 kW, zodat de accu van de ID. Buzz in een halfuur weer voor 80 procent vol is.

Kleiner dan een Multivan, maar bijna net zoveel ruimte

De ruimte ligt dan weer ruim boven Golf-niveau. Hoewel de ID. Buzz met een lengte van 4,70 meter 20 centimeter kleiner is dan een Multivan, zit je ook achterin riant. De voor- en achteras staan dan ook drie meter uit elkaar. De flexibiliteit is misschien wat minder dan je zou verwachten. De verschuifbare achterbank is in twee delen neerklapbaar, maar je kunt hem niet in de bodem laten verdwijnen of verwijderen.

Al zal niemand klagen over de beschikbare laadruimte, die varieert van 1121 liter (bank overeind) tot 2205 liter (bank neergeklapt). Een jaar na de marktintroductie komt nog een XL-variant op de markt, met een 25 centimeter langere wielbasis en ruimte voor een derde zitrij. Ook een versie met vier afzonderlijke stoelen staat op de planning, net als in de T7. De Cargo - het elektrische bestelbusje - is leverbaar met twee of drie zitplaatsen op de eerste rij.

Geen hippieprijzen voor de moderne hippiebus

Niet alleen het aantal varianten wordt groter, ook over de aandrijving is het laatste woord nog niet gezegd. Bij zijn introductie is de Volkswagen ID. Buzz alleen leverbaar met een 77 kWh-accupakket en een motor met 204 pk, maar later komt er een Pure-versie met accupakket van ruim 50 kWh en actieradius van ruim 300 kilometer. Een nieuw topmodel krijgt een tweede elektromotor en vierwielaandrijving, en is goed voor 400 pk. Waarschijnlijk krijgen de verlengde versies een groter accupakket, zodat de actieradius oploopt tot zo'n 500 kilometer.

De prijs lijkt in niets meer op die van de T1. Volkswagen heeft nog geen exacte details vrijgegeven, maar naar verwachting kost de ID. Buzz ongeveer 63.000 euro. Later verschijnt een instapper van 55.000 euro, terwijl de Cargo leverbaar wordt voor ongeveer 45.000 euro.

Conclusie

Het uiterlijk van de Volkswagen ID. Buzz is bijzonder geslaagd en ook de praktische bruikbaarheid overtuigt. Maar die prijs … 63.000 euro is veel geld voor een busje. Wie hoopte dat de elektrificatie zou zorgen voor een lage prijs, zal teleurgesteld zijn. Maar daar staat een charme tegenover die we bij Volkswagen al decennia nauwelijks meer zien.