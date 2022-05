In de Renault Scenic Vision zit je op melkflessen, waterleidingen en Airbus-restjes

Het is kliekjesdag bij Renault. De Franse autofabrikant presenteert een studiemodel dat is opgetrokken uit onder meer melkflessen, oud papier, plastic leidingen en restjes vliegtuig van Airbus. Interessant is ook dat hier de volgende Renault Scenic staat. Geen klassieke mpv meer, maar een suv-achtige.

Mpv's blieft niemand meer. Als je vandaag de dag ruimte wilt hebben voor een roedel kinderen en de bijbehorende bagage, dan koop je zo'n 'stoere' suv. Het is daarom logisch dat Renault de crossoverkant op gaat met de nieuwe Scenic, die in 2024 op de markt komt en van hetzelfde platform gebruikmaakt als de Renault Megane E-Tech Electric. Zie het model als een Franse tegenhanger van de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda Enyaq iV en VW ID.4. De Renault Scenic Vision is een stijloefening en laat in grote lijnen het later productiemodel zien, maar meer nog is de auto een uithangbord van alle CO2-neutrale maatregelen die Renault neemt.

Renault Scenic Vision bestaat voor 70 procent uit gerecyclede materialen

Het concern wil over achttien jaar CO2-neutraal zijn in Europa. En dan heb je auto's zoals deze Scenic Vision nodig, die voor ruim 70 procent uit gerecyclede materialen bestaat en zelfs voor 95 procent uit recyclebare materialen. Er zit hergebruikt staal, aluminium, kunststof en textiel in de Renault. De vloer van de Scenic Vision is deels opgetrokken uit gerecyclede melkflessen en plastic leidingen verwerkt. In de carrosserie is restmateriaal verwerkt: koolstofvezelafval van vliegtuigbouwer Airbus. De brandstoftank is eveneens van composietmateriaal, gerecycled uit de papierindustrie.

Elektrische aandrijving én brandstofcel zal je niet terugzien in productiemodel

De Renault Scenic Vision is ongeveer 30 centimeter langer dan Megane E-Tech Electric. Zijn aandrijflijn is bijzonder. Renault heeft gekozen voor een combinatie van elektrische aandrijving (elektromotor: 160 kW, batterij: 40 kWh) en waterstofaandrijving (tank van 2,5 kilo). Dat zou in de toekomst idealer moeten zijn voor langere reizen, op voorwaarde dat er meer waterstofstations komen. Ga er echter vanuit dat de hybride-aandrijving in 2024 niet in productie gaat. De uiteindelijke versie van de Scenic Vision wordt waarschijnlijk gewoon volledig elektrisch.