Gefacelifte BMW 3-serie heeft 'glazen' dashboard uit de elektrische i4

Facelift voor de BMW 3-serie. Daaraan is weinig bijzonders. Opvallend is wel dat BMW bij deze Life Cycle Update het dashboard volledig op de schop heeft gegooid. De inzittenden kijken nu uit over het 'glazen' dashboard van de elektrische BMW i4.

Moeten we het over het uiterlijk hebben? Nee, hè. De vernieuwde BMW 3-serie - die in juli op de markt komt - heeft gewoon wat anders gestileerde koplampen en bumpers. Dus kunnen we naar het interieur, waar je niet langer de traditionele lay-out van voorheen ziet. De onder een overkapping geplaatste digitale cockpit is weg, evenals het losse scherm op de middenconsole.

Vernieuwde BMW 3-serie met dashboard van i4

Ervoor in de plaats komt de licht gebogen plank uit de BMW i4, waarin twee displays zijn geplaatst: een 12,3-inch exemplaar vóór de bestuurder en daarnaast een 14,9-inch multimediascherm. Die laatste is een touchscreen, maar kan ook worden bediend met de ronde iDrive-controller op de middentunnel. De knoppen voor de airco zijn weg. Die zitten nu in het scherm.

Geen handbak, alleen leverbaar met automaat

Een andere 'grote' wijziging is dat de BMW 3-serie niet langer met een handbak leverbaar is. Een automaat is vanaf nu altijd standaard. Motorisch blijft veel bij hetzelfde. Je kunt nog steeds kiezen uit vier benzinemotoren, vier diesels en twee plug-in hybrides. De M340i (374 pk) en M340d (340 pk) hebben standaard 4WD. Op de 320i, 330i, 330e, 320d en 330d is dat optioneel.