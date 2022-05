Autofabrikanten lijken in een wapenwedloop verzeild te zijn geraakt. Het ene infotainmentsysteem is nog groter dan het andere. Alsof dat iets zegt over de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit ervan. Nee, het gaat merken om de wow-factor: kijk dan hoe enorm mijn display is! Maar dat gaan stoppen. Grote infotainmentschermen gaan verdwijnen, zeggen BMW en Polestar.

Grote infotainmentdisplays kunnen best handig zijn. Je kunt de navigatiekaart goed zien (al heb je daar inmiddels ook de digitale cockpit achter het stuur voor) en heb grote duidelijke iconen om op te drukken. Een merk als Mazda bewijst echter dat je zonder gigantisch scherm ook een prima functionerend multimediasysteem kunt maken. We reden recent in de nagelnieuwe Mazda CX-60 en die heeft slechts een klein display bovenaan de middenconsole, dat geen touchscreen is, maar je alleen kunt aansturen via een draai- en drukknop op de middenconsole. Werkt perfect. En leidt bovendien minder af dan een touchscreen.

Veel autofabrikanten brengen alles onder in het infotainmentscherm

Andere autofabrikanten kiezen steeds meer voor knoppenvrije interieurs, met belangrijke functies die je alleen via het scherm of tiptoetsen met haptische feedback kunt bedienen. De temperatuurregeling zit bijvoorbeeld in het display, het radiovolume en de stoelverwarming. Telkens als je daar iets aan wilt veranderen, moet je je blik van de weg halen, want een touchscreen kun je niet blindelings bedienen, zoals je dat bij een fysieke knop wel kunt. Helemaal moeilijk is wat onder meer Mercedes doet, waarbij alle toetsen op het multifunctionele stuurwiel aanraaktoetsen zijn, die je niet kunt voelen.

Hebben we 'peak screen' bereikt? Ja, zeggen BMW en Polestar

Hoe dan ook, het is een trend die gaat verdwijnen, denken de designbazen van BMW en Polestar. Tijdens een live stream van Car Design News kregen ze een vraag van een kijken, die zei: "Premium en luxe lijkt nu hand in hand te gaan met grote displays. Hoe zien jullie dat in de toekomst? Hebben we 'peak screen' bereikt?" Ja, denkt Matthias Junghanns, interieurontwerper bij BMW. "Is een groot scherm belangrijk? Ik dat we die grote zwarte oppervlakken in auto-interieurs achter ons gaan laten, vroeger dan wel later." Als alternatief denkt hij aan futuristische techniek, waarbij bedieningselementen gewoon verschijnen als je ze nodig hebt.

Displays in de auto zijn een duidelijk veiligheidsrisico

Conny Blommé, manager interieurdesign bij Polestar, denkt ook dat grote schermen hun tijd hebben gehad. "Ik denk dat ze op hun top zitten. Als je met de auto onderweg bent, moet je van het uitzicht genieten, niet van de displays op je dashboard." Of ze daarmee de veiligheidskwestie bedoelt, is niet duidelijk. Schermen zorgen voor afleiding. Je ziet al dat meer en meer mensen in de auto op hun telefoon zitten te kijken, wat een serieus veiligheidsrisico is. Een aantal merken lijkt in ieder geval terug te willen naar kleinere displays, zoals Mazda, maar ook Jaguar en Honda.