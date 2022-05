Waarom iemand krankzinnig veel geld heeft betaald voor deze Peugeot 205

Omdat deze Peugeot 205 een GTI is en letterlijk van een oud vrouwtje is geweest. Ze kocht hem nieuw en reed er eigenlijk nooit in, wat de ongehoord lage tellerstand van 6928 kilometer verklaart. Bovendien is deze 205 GTI de meest gewilde: een 1.9 uit het introductiejaar 1987, met nog het zeldzame eerste dashboard en het tweespaaks stuurwiel.

Peugeot 205 GTI afgehamerd op krankzinnig bedrag

Veilinghuis Aguttes verwachtte dat deze Peugeot 205 GTI tussen de 45.000 en 65.000 euro zou opbrengen, maar het werd veel meer dan dat. Er ontstond een ware biedingsoorlog, waarna de legendarische hot hatch werd afgehamerd op maar liefst 82.960 euro! Een bizarre prijs voor een bizar mooie klassieker.

GTI 1.9 had 911 Turbo-achtig killerimago

De 205 GTI werd in 1984 geïntroduceerd, met een 105 pk leverende 1,6-liter viercilinder. Drie jaar later volgde de 205 GTI 1.9, die goed was voor 131 pk. Geen spectaculair vermogen misschien, maar voor een wagengewicht van 860 kilo meer dan genoeg. De kleine Peugeot kreeg zelfs een Porsche 911 Turbo-achtig killerimago, door zijn neiging tot plotseling lift-off overstuur.

Ook in Nederland zijn 205 GTI's niet goedkoop

Ben je in de markt voor een Peugeot 205 GTI, dan moet je inmiddels een goed gevulde portemonnee meebrengen. Op het moment van schrijven, staan er een paar exemplaren te koop in Nederland, variërend in prijs van 15.000 euro voor een matig exemplaar tot 25.000 euro voor eentje met een kilometerstand onder de 100.000 kilometer.