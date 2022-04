Porsche 911 Sport Classic - Voor als je een 911 Turbo met achterwielaandrijving wilt

Twaalf jaar geleden onthulde Porsche ook al een 911 Sport Classic. Die was gebaseerd op de 997-generatie van de 911 en had duidelijk designelementen van de legendarische Carrera RS 2.7 uit 1973. Inmiddels is een Sport Classic uit 2010 niet meer te betalen. En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren met deze nieuwe versie.

De Porsche 911 Sport Classic wordt in een oplage van 1250 stuks gebouwd. In het begeleidende persbericht staat dat het model per direct te bestellen is, maar het zou ons niets verbazen als de volledige productierun al vergeven is aan trouwe Porsche-klanten en eigenaren van een 911 Targa 4S Heritage Design Edition.

Porsche 911 Sport Classic is een 911 Turbo in vermomming

Opvallend aan de Sport Classic zijn de 'ducktail'-spoiler achterop en de uitsparing in het dak. Hij is gebaseerd op de 911 Turbo, dus heeft hij ook diens brede carrosserie. Goudkleurige logo's en de zogeheten pepita-bekleding op de stoelen zorgen voor een uitgesproken retrosfeer.

De aandrijflijn van de Sport Classic is bijzonder. Hij heeft dezelfde 3,7-liter twinturbo zescilinder boxer als de 911 Turbo, maar dan teruggetuned tot 550 pk. Een behoorlijke investering voor Porsche was de luchttoevoer naar de motor. De 911 Classic heeft geen inlaten op de flanken, zoals de Turbo, maar zuigt nu lucht aan via kanalen onder de achterspoiler.



Handgeschakelde zevenbak met auto-blip-functie

Bovendien heeft de nieuwste 911 geen vierwielaandrijving, maar achterwielaandrijving. Een handgeschakelde zevenbak is standaard. De transmissie beschikt over een zogenoemde auto-blip-functie, die automatisch tussengas geeft als je terugschakelt. Iedere 911 Sport Classic is uitgerust met een sportuitlaat en koolstofkeramische remmen.

Wat de auto in Nederland kost, weten we niet. Maar de Porsche-importeur zorgt er in ieder geval voor dat je waar voor je geld krijgt. Want voor de ongetwijfeld indrukwekkende vraagprijs, krijg je niet alleen een 911 Sport Classis, maar ook een speciaal horloge van Porsche Design.