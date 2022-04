Waarom je hart een sprongetje maakt bij het zien van deze Hyundai Ioniq 5 N. Maar je maag niet ...

De Hyundai Ioniq 5 is een van de beste elektrische auto's op de markt, samen met zijn broeder van een andere moeder: de Kia EV6. Van die laatste komt binnenkort een GT-versie op de markt. Die is beestachtig krachtig (helemaal voor een Kia), met 585 pk en 740 Nm uit twee elektromotoren. Dat betekent dat je bij het stoplicht je nekspieren maximaal moet aanspannen, want de instant-acceleratie is keihard, met een 0-100-tijd van slechts 3,5 seconden. De Kia EV6 GT vermorzelt bovendien de snelle Duitsers van Audi, BMW en Mercedes, die met een begrensde top van 250 km/h niet aan de Koreaanse cross-over kunnen tippen. Op een vrije autobahn haalt die immers doodleuk 260 km/h.

Hyundai Ioniq 5 N minder krachtig dan Kia EV6 GT

We gaan ervan uit dat de Hyundai Ioniq 5 N op de Kia EV6 GT is gebaseerd. Het prototype op deze foto's heeft grotere remmen en, zo meldt de fotograaf, een duidelijk stijver onderstel. Wat vermogen betreft blijft de Ioniq 5 iets achter bij de EV6. Voor die verhouding is nou eenmaal gekozen binnen het Hyundai-concern, waar ook Kia deel van uitmaakt. Dat betekent dat de Ioniq 5 N rond de 580 pk zal zitten. Het nieuwe model komt extreem snel van zijn plek, zowel bij het stoplicht (onze arme maag) als bij de laadpaal, waar hij profiteert van 800 Volt-techniek. Net als de andere uitvoeringen van de Ioniq 5 kan hij met maximaal 225 kW laden. De EV6 overklast hem wederom, met snelladen tot wel 240 kW.