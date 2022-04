Zoveel kost de belangrijkste Toyota van dit moment

De afgelopen maanden kwam de ene na de andere elektrische suv op de markt. We zijn nog altijd behoorlijk onder de indruk van de Hyundai Ioniq 5, maar ook de Tesla Model Y en Kia EV6 gooiden bij ons hoge ogen.

In de aankomende gedrukte editie van Auto Review gaan we op pad met de Toyota bZ4X, maar de prijzen kunnen we nu al prijsgeven. Voor de instap-versie van de 4,69 meter lange suv ga je 48.495 euro betalen. Dan krijg je een auto met een accupakket van 71,4 kWh. In theorie kom je daarmee 516 kilometer ver. Net als veel andere elektrische auto's, levert de voorin geplaatste elektromotor 204 pk. Daarmee is een honderdsprint van 7,5 seconden mogelijk en de topsnelheid van de Toyota bZ4x ligt op 160 km/h.



Volop veiligheid in Toyota bZ4X



Het basisuitrustingspakket van de elektrische Toyota draagt de naam Active en omvat onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, een automatische airco, een achteruitrijcamera en een 8-inch multimediascherm. Zoals tegenwoordig bijna alle Toyota's, beschikt de bZ4X standaard over een zeer uitgebreid pakket veiligheidsvoorzieningen. Daaronder vinden we uiteraard adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera.

Forse meerprijzen luxere versies bZ4X



Een stapje hoger op de uitrustingsladder staat de bZ4X Dynamic. Die heeft een 12,3-inch aanraakscherm, maar de koukleumen onder ons zijn vooral blij met de stoel- en stuurwielverwarming. De 360-graden-camera en de elektrisch bedienbare achterklep zijn ook mooi meegenomen. Al dat lekkers vergt wel een meerprijs van 5000 euro. Zo komt de Toyota bZ4X Dynamic uit op een prijs van 53.495 euro.

Minder bereik voor AWD-versie



Maar het kan altijd duurder. Dat bewijst de Toyota bZ4x Premium, die imponeert met 20-inch lichtmetalen wielen, stoelventilatie, achterbankverwarming en een extra dik audiosysteem. Het levert een prijskaartje op van 56.995 euro.



Met onze gratis nieuwsbrief mis je geen autonieuwtje meer.

Aanmelden

Of het nu om EV's of auto's met verbrandingsmotor gaat.



Is al die luxe voor jou niet genoeg, maar wens je ook wat meer power én vierwielaandrijving? Dan bestel je gewoon de bZ4x Premium AWD. Die heeft hetzelfde accupakket, alleen moet het twee elektromotoren voeden. Samen zoemen ze 218 pk bij elkaar. Sprinten doet de bZ4X AWD iets sneller (0-100 in 6,9 s) dan zijn voorwielaangedreven broertjes , maar zijn meergewicht van zo'n 85 kg (2005 kg in totaal) beperkt het bereik met 46 km tot 470 kilometer (WLTP).

Net als de onlangs door ons gereden Toyota Aygo X, komt de bZ4X in aanmerking voor 10 jaar merkgarantie.