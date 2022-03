Met de elektrische Toyota bZ4X kom je verder dan gedacht

Japanse merken en namen is geen gelukkige combinatie. Je zou verwachten dat Toyota voor zo'n belangrijke auto als de bZ4X alles uit de kast haalt en een flitsende, goed bekkende modelaanduiding bedenkt. Maar nee hoor! Waarschijnlijk is Akio Toyoda op zijn toetsenbord in slaap gevallen en hebben zijn neus en lippen wat willekeurige tekens in een openstaand World-document getikt. Zijn lakeien zagen dat en dachten: 'bZ4X ... briljant!'

Toyota wilde eerst helemaal niet aan de elektrische aandrijving

Maar goed, het is sowieso een wonder dat de bZ4X er is, want lange tijd gaf Toyota aan niet in elektrische mobiliteit te geloven. Hybridetechniek had de toekomst, aldus het merk. Wat natuurlijk geen verbazingwekkend standpunt is, aangezien Toyota een pionier is op dat gebied. Maar de fabrikant is niet blind en ziet ook dat de autowereld steeds sneller opschuift in de richting van elektrische aandrijving.

Toyota bZ4X werd ontwikkeld in samenwerking met Subaru

De eerste volledig elektrische auto van Toyota is in samenwerking met Subaru ontwikkeld. De Toyota bZ4X en Subaru Solterra zijn moeilijk uit elkaar te houden, zelfs op detailniveau lijken ze precies hetzelfde. De bZ4X is er in twee varianten: met 4WD en 218 pk / 336 Nm en met voorwielaandrijving en 204 pk / 265 Nm. Beide hebben een 71,4 kWh-batterijpakket. De 204 pk-versie komt daarmee maximaal 516 kilometer ver. Als je kiest voor de variant met 218 pk blijft er 470 kilometer over.

Snelladen elektrische Toyota bZ4X tot maximaal 150 kW

De bZ4X kan snelladen met maximaal 150 kW, waarmee hij in de pas loopt met de concurrentie en geen nieuwe standaard zet. In de klasse waarin de Toyota opereert, zijn de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 de koplopers, met respectievelijk 240 en 225 kW. Wat de Toyota bZ4X gaat kosten, is nog niet bekend. Subaru heeft al bekendgemaakt dat de altijd vierwielaangedreven Solterra er vanaf zo'n 55.000 euro komt.